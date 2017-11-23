台灣好市多首推黑色購物節 這3天提早開店

美國即將迎接年度盛事「黑色星期五」，台灣好市多今年首次跟進推出黑色購物節，實體賣場24日（周五）起一連3天祭出特價優惠，為紓緩搶購人潮，每天將提前一小時，從早上9時就開店。

美國「黑色星期五」（Black Friday）是每年零售量販業的盛事，民眾也都趁感恩節假期採購，看好台灣消費力道蓬勃，台灣好市多今年首度跟進美國好市多腳步，祭出「黑色購物節」。

好市多之前在給會員訊息中透露，將在11月24日至26日，限時3天在13家實體賣場推出「黑色購物節」，比照國外推部分商品在這3天限量「破盤超低價」，但折扣商品不會提前預告。

好市多副總經理王友玫今天接受中央社記者訪問表示，24至26日全台13間店將在指定時間推出限時優惠，為因應預期的人潮，經內部討論決定，每天早上提早一小時，9時就開店，希望紓解搶購人潮。

不過，好市多在20日發送給會員電子型錄（EDM）中，先行曝光活動訊息並連結至網購頁面，官方網站也配合黑色購物節行銷作暖身，讓許多消費者以為網購部分已經先開始。

王友玫表示，好市多網站沒有提前進行黑色星期五的促銷活動，先前發給會員的EDM，只是把相關商品陳列出來，但其實價格沒有做優惠，為避免會員誤會，現在已經從網站撤下EDM。

她說明，因為是第一次舉辦黑色購物節，希望透過活動與會員互動，EDM上的「黑色商品」只是特別把熱銷的黑色商品挑出來，因商品擁有黑色外觀，並非黑色購物節開賣後特價商品。除提醒會員實體賣場端出的「黑色購物節」促銷活動外，也期望能創造網路聲量。

王友玫強調，線上的商品這次並不會隨著黑色購物節做降價促銷，且品項與屆時賣場的降價品項也不一定會相同。黑色購物節的商品優惠，要在活動當天到實體賣場挖寶才知道，折扣無法透露。1061123