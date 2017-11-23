天氣濕冷延續至週末  下週起回暖穩定

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局表示，受到東北季風威力增強的影響，今(23)日氣溫將持續下降，今天至週六低溫將維持在15、16度，天氣偏濕冷；週末雲系增厚、降雨範圍擴大。下週一開始天氣才回暖穩定。

氣象局指出，這波冷空氣已在北台灣多處，創各站今年入秋以來最低溫，淡水15.6度、新屋15.7度、板橋15.9度等。另氣象局針對北北基宜4縣市發布大雨特報。

氣象專家吳德榮表示，今天北部、東北部及東部有局部短暫雨；週五華南雲系增厚移入、影響範圍逐漸擴大，北台灣降雨增多，中部雲量也漸增而有局部短暫降雨的機率。

周六、日北台灣明顯降雨，中部及花東局部短暫降雨，南部也有局部零星飄小雨的機率。迎風面北海岸、北部山區及東北部易有較大雨勢岀現。

氣溫方面，今天至周六清晨北台灣的最低溫都將在15、16度左右，但中南部地區的天氣相對穩定，有機會可見到陽光露臉，白天的高溫可達到25至27度。

不過到了周五，東北季風會再度增強，週末中部地區也會明顯轉涼、微冷，南部受影響的程度相對較小、但氣溫也會下降。

下周一北部、東北部仍有局部短暫雨，但天氣逐漸好轉，氣溫漸升；下周二至四天氣穩定、大幅回暖，西半部中午高溫將又升至30度以上。