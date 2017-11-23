俄、伊朗、土耳其三國推動敘利亞和平會談   普丁地位上升

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）俄羅斯、伊朗和土耳其領袖於22日在黑海沿岸城市索契(Sochi)達成「索契聲明」，願協助召開會議解決持續七年的敘利亞內戰問題。外傳這項提案受到國際各方支持，間接強化俄羅斯在此議題的影響力。

俄羅斯、伊朗和土耳其三國領袖發表聲明，致力於召開會議、和平解決敘利亞紛爭，俄羅斯總統普丁在三國會議開始時表示，「敘利亞的好戰分子已遭到決定性的一擊，現在我們有機會為這場歷時多年的內戰劃下句點。」不過聲明發佈的時機點敏感，也強化了俄羅斯得以控制敘利亞內戰結果的影響力。

聲明在日內瓦新一輪和平談判前夕發佈，日內瓦和平談判是由聯合國特使Staffan de Mistura召開，俄羅斯三國此舉凸顯聯合國長年在敘利亞議題的無法作為。

索契聲明也是在普丁與敘利亞總統阿薩德(Bashar Assad)於莫斯科會面後提出，顯示阿薩德很有可能知悉、且同意這項會議的舉行；普丁也曾打給美國總統川普和各國領導人，反應了這項會議的方案是各方協調後的結果，展現了俄羅斯在此議題上的重要角色。

《紐約時報》指出，普丁可能利用索契聲明將俄羅斯包裝成一個在敘利亞爭端上有彈性、靈活的外交仲裁者，儘管俄羅斯對阿薩德政府的軍事協助一直被反對方認為是掀起衝突的主因之一。

《中央社》報導，阿薩德在本(11)月20日突然訪問俄羅斯，經過3天的會談後，普丁表示阿薩德承諾進行憲政改革，並且在聯合國監督下舉行新的選舉。