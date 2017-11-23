中和木造隔間套房大火9死2傷　警逮緬甸籍縱火嫌犯

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）昨22日晚間新北市中和區南勢角傳出大火！目前已知造成9人死亡、2人輕傷，消防人員持續搜索中，詳細起火原因仍待釐清。

《自由》報導，南勢角興南路二段的一棟5層樓公寓，4樓於22日晚間8時許突然竄出大火，不但4樓全面燃燒，頂樓加蓋5樓的木造出租套房也遭波及，共燒毀全部25間套房。

中和警方今23日凌晨2時，已經逮到一名49歲緬甸籍嫌犯李國輝，目前正持續調查釐清中。

中央社報導，警方查出李姓男子疑與4樓胡姓住戶發生口角，到附近購買汽油後到樓梯間縱火，循線逮捕李男。



新北市消防局撲滅火勢後，發現2具焦屍，7人送醫後不治，輕傷2人分別為33歲段姓男子和34歲黃姓男子。



中和警分局調閱現場監視器畫面及查訪鄰近住戶，循線鎖定49歲李姓男子涉有重嫌。警方查出，李男曾與4樓胡姓住戶發生口角糾紛，疑為挾怨報復。警方調查發現，李男有2次縱火前科。

中央社報導稱，李男日前經過加油站購買汽油後，將盛裝汽油的寶特瓶置放於現場樓梯間。李男昨晚將預藏寶特瓶盛裝的汽油，潑灑樓梯間雜物，以打火機點燃致雜物受火燒燬，火勢由4樓樓梯間延燒至4、5樓住戶套房。

中央社

《自由》引述消防局副局長李清安在現場表示，4樓以及5樓共隔成25間套房，皆以木造隔板區隔，且大部分皆出租給外籍移工，目前初步了解起火點在4樓。

據悉，現場為出租套房，4樓隔了12間，頂樓加蓋5樓則隔了13間，均為木造。消防局研判，應是木造隔間關係，火勢延燒速度相當快，住戶逃生不及在屋內嗆暈。

目前調查人員也到現場釐清詳細起火原因，至於如此多的隔間是否有違規狀況，仍須由市府工務局判定。