歲末尾牙春酒新選擇! Port23推出3款歡慶專案

年底尾牙春酒想嘗試些不一樣的？富藝旅台北大安館內餐廳「Port23」即日起至2018年2月28日推出「慶祝經典」、「拉開響炮」、「舉杯歡慶」３款尾牙春酒專案，匯集10道以上主廚精選料理，不分平假日每位TWD880元起，在摩登設計氛圍的空間，盡情歡慶豐收的一年！

3款歡慶專案中的主廚私房菜各具特色，品嚐海陸齊聚的美味不可錯過TWD1,399元的「舉杯歡慶」專案，大啖牛排龍蝦海陸餐犒賞辛苦的一年，香煎粉紅肉質軟嫩多汁的Prime頂級「8oz美國肋眼牛排」、豪邁海味的「燒烤海鮮拼盤」，採半隻波士頓龍蝦先水煮後煎，佐茵陳高蛋黃醬炙燒於龍蝦上，鎖住飽滿多汁的肉質，搭配冬季時節更顯細緻飽滿的鱸魚與灑上義式香料先煎後烤的彈牙透抽，鮮美滋味於味蕾錯綜迴響；亦可選擇每位TWD880元的「慶祝經典」專案，「嫩煎松露雞胸佐香蔥鵝肝紅酒醬汁」低溫烹調使肉質滑嫩再煎至表面金黃，翠綠青蔥及一片片黑松露沾附鵝肝紅酒醬汁帶出尾韻留香的美味；更可加價三百元升級為每位TWD1,180元的「拉開響炮」專案，立即享有兩道熱銷私房菜，包含澎湃大氣的「脆皮豬腳德式香腸佐芥茉蘋果醬」與Prime頂級「美國肋眼牛排」，以豐盛佳餚、多重選擇犒賞自己，打造賓主盡歡的尾牙春酒派對。

３款專案更搭配多項精選料理，如沙拉「新鮮無花果及鴨賞沙拉佐梅子油醋醬」、開胃菜「酥脆海鮮拼盤佐茵陳蒿蛋黃醬」、「香蒜辣味野菇培根佐巴沙米哥醋膏」及拿手義大利麵、燉飯精挑四款如「菠菜寬扁麵佐櫻桃鴨胸及鴨肉蔬菜醬汁」、「吸管麵佐香料雞肉蒜味番茄醬汁」、「五穀米薑黃野菇燉飯附燒烤季節蔬菜」、「墨魚章魚燉飯佐香料炸透抽」。一次獻上熱門暢銷菜色，打造獨一無二的食享盛宴。

炒熱派對氣氛絕不能少了歡樂暢飲，每位加價TWD199即可享現壓生啤酒無限暢飲，或每位加價TWD399則享精選義大利進口紅、白酒無限暢飲優惠。

專案適用於30人以上團體，於2017年12月31日前完成預訂，可獲得專案人數滿10人，另外贈送1人之優惠。即日起開放預訂尾牙春酒專案，詳情及訂位請洽富藝旅台北大安Port23訂位專線 (02)6626 – 0656。