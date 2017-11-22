新北市「2017年鬥艷時尚伸展台」頒獎典禮

新北市教育局今(22)日下午在黎明技術學院進行「2017年鬥艷時尚伸展台」頒獎典禮。本活動共分為服裝設計競賽、造型設計競賽、模特兒走秀競賽等三項競賽，以「浪漫度假風」為主題貫穿三大類競賽，透過動手設計衣服、搭配造型、創意彩妝及模特兒走秀表演，發揮技職學生專業能力，打造下一個模特兒、彩妝及服裝設計界的明日之星。

模特兒走秀競賽，本次參賽高中職學生158人選拔出58位選手參與第二階段複賽，再經過凱渥模特兒公司專業指導及複賽選出前30名參與決賽，本活動也邀請國中參加家政及藝術職群技藝班的學生進場觀摩，讓學生認識到光鮮亮麗的模特兒背後有一連串的時尚產業支撐，才能撐起一場美艷的伸展秀。

新北市長朱立倫表示，技術型高中家政與藝術群領域是未來文化創意產業人才重要養成階段，在其技能領域課程學習中需有展演製作及整體造型課程，此類課程應與產業實務進行緊密結合並透過競賽實作，培養學生具備職場所需之能力。

教育局蔣偉民副局長勉勵所有家政群與藝術群的同學，能展現自我發揮所長，透過技藝競賽超越自己，期望這些技職小達人能夠展現自信、積極的態度，在未來學以致用。

為獎勵參賽學生，各類前三名的學生將選送韓國參訪相關產業及學校，以提升技職國際視野及專業技能。另為聯結產業資源及落實產學合作，當日特別邀請彩妝及紡織相關廠商一同共襄盛舉，讓選手及觀摩學生比賽之餘可多瞭解產業脈動，同時安排「專業群科認識」與「企業職場體驗」活動，全面帶動本市家政與藝術群之發展。