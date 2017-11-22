林懷民將退休　鄭宗龍接雲門藝術總監

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）雲門舞集45週年前夕，11月21日，雲門基金會董事會同意林懷民的退休規劃。

根據新聞稿，林懷民將於2019年底，自藝術總監職位退休。董事會也同意，雲門2藝術總監鄭宗龍於2020年接任雲門舞集藝術總監。林懷民將繼續擔任雲門基金會董事；他的舞作，未來也可在鄭宗龍規劃下，繼續演出。

70歲的林懷民原是著名的小說家，1973年創辦雲門舞集。這是台灣第一個職業舞團，也是華語社會的第一個當代舞團。他自學編舞，不斷創新風格，《白蛇傳》、《薪傳》，《九歌》、《流浪者之歌》、《水月》、《行草三部曲》、《稻禾》等舞作歷演不衰，成為台灣許多人的共同記憶。

雲門舞集長年海外巡演，是國際舞台上最活躍的華人表演團體，也是最受西方推崇的亞洲現代舞團。

翻攝雲門舞集官網

林懷民獲獎無數，包括有「現代舞諾貝爾獎」美譽的「美國舞蹈節終身成就獎」，法國文學藝術騎士勳章，德國舞動國際舞蹈大獎的終身成就獎，並曾被《時代雜誌》選為「亞洲英雄人物」。

去年2016年12月，林懷民因車禍右腳粉碎性骨折。手術兩週後，他到淡水雲門劇場，躺在床上，繼續編舞。

林懷民第90齣舞作《關於島嶼》將於11月24日，在台北國家劇院世界首演，12月巡演台中、高雄、嘉義，明年2月起前往英、美、法、德、俄等國世界巡迴。

鄭宗龍 。翻攝雲門舞集官網

現年41歲的鄭宗龍，是中生代的傑出編舞家。他曾獲得德國No Ballet、西班牙Masdanza、羅馬等編舞比賽的大獎。2014年出任雲門2藝術總監後，帶領舞者駐縣，駐市，深入社區和校園，與居民和學生分享舞蹈的樂趣。

在鄭宗龍的領導下，雲門2邀約年輕編舞家為舞團創作，多次赴紐約、倫敦、歐陸城市，以及北京、上海、廣州等大陸城市巡演，獲得觀眾與舞評家的熱烈讚賞。

《紐約時報》曾形容：「鄭宗龍導入截然不同的動作語彙，輕盈巧轉，如芭蕾般的優雅，令人激動…才華洋溢，技術超群…雲門２的卓越應與世界分享！」