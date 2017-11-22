中華電信投入亞洲・矽谷試驗場域計畫

中華電信深耕資通訊領域多年，以電信領導者之姿帶領台灣通訊技術不斷創新，並以豐富的系統開發經驗，為企業客戶打造更具高效率、高價值的智慧服務。近期中華電信積極投入「亞洲・矽谷推動方案」，於桃園工業區示範場域提供創新IoT大平台與VPN網路、NB-IoT等物聯網新技術領域，結合在地化產業，創造最佳價值物聯網之應用服務。

國發會「亞洲・矽谷推動方案」創新創業與智慧化多元示範場域，由中華電信取得桃園四大工業重地─龜山、中壢、大園及觀音環保督察物聯網解決方案建置，包含園區污水排放水質監測、園區空氣品質自動監測以及HD高畫質監視設備，將環境監測數據即時上傳至雲端平台，讓企業可以隨時透過多種連線裝置如手機、筆記型電腦、平板電腦，不限時地的監測污水排放及空氣品質狀況，並可有效節省主管機關查核人力、杜絕工廠偷排廢水，提高示範場域城市價值。

為達成「亞洲・矽谷推動方案」創造更多高價值物聯網應用服務之願景，中華電信近期將提供創新研發的開放性IoT大平台，建置高可用性、高可靠性、高處理量且符合資訊安全標準的智慧感測資料中心，供新創物聯網業者於平台上建置專屬應用服務環境。此外，電信研究院亦投入大量研發能量於NB-IoT軟硬體整合技術，將NB-IoT具低頻寬、低耗能、低干擾、高滲透性與高穩定性之特性應用於示範場域，提供更好的通訊品質，並做為產業標竿學習典範，也為未來智慧城市的快速發展做準備。

中華電信持續以「數位經濟的發動機，創新產業的領航員」為目標，積極佈局5G網路、參與智慧城市建置責無旁貸，未來將持續投入「亞洲・矽谷推動方案」，引領台灣數位經濟、帶領企業數位化轉型、推動物聯網產業升級與發展。