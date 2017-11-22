奉獻熱血傳遞愛  集保結算所員工挽袖捐血做公益

寒冬送暖熱血情，為響應「捐血一袋，救人一命」精神，集保結算所今（2017）年持續第八年舉辦愛心捐血活動，除了捐贈10,000個血袋予台北捐血中心外，11月21日更號召公司同仁及邀請所在辦公大樓之各公司行號員工共同參與捐血活動，一天下來，共計捐出202袋血，為冷冽的寒冬注入一股暖流。

年底將至，正是國內醫療院所面臨嚴重缺血的高峰季節，為了避免影響到醫院病患醫療品質，集保結算所持續舉辦愛心捐血公益活動，同時號召公司員工，大家一起挽袖做個快樂的捐血人，以實際行動落實企業關懷理念及實踐企業社會責任的決心。

集保結算所林修銘董事長表示，「捐血及時，愛不延遲！」，捐血助人既簡單又健康，捐血者不但將自己的熱血化成溫暖的愛心，傳遞給最需要的病人，捐血更能促進本身新陳代謝、提升身體免疫力，對健康也有相當的助益，稱得上一舉數得，尤其能在關鍵時刻救人一命，可說是相當有意義的行為。集保結算所連年舉辦捐血活動，累計至今捐贈超過80,000個空白血袋，募集捐血亦超過336,000cc，台北捐血中心對集保結算所歷年舉辦愛心捐血的高效率，更是讚譽有加、深表感佩。

集保結算所同日也舉辦愛心慈善義賣活動，邀請台灣肯納自閉症基金會、愛肯樂活工場、勝利身心障礙潛能發展中心、育成社會福利基金會及中華民國視障愛心協會等團體設攤參與義賣，在該公司慈心社全體社員號召下，公司同仁及所在辦公大樓之各公司行號員工皆踴躍熱情參與，義賣現場熱鬧滾滾。本次義賣活動連同愛心捐款，共計收入約新台幣45萬元，將全數捐給安得烈食物銀行、華山基金會及彰化縣自閉症肯納家長協會等多家慈善團體，讓更多的社會弱勢團體感受企業的關懷與溫暖。

林修銘董事長指出，集保結算所近年來不僅在業務發展多元化持續努力，並以顧客導向的經營思維，體察我國資本市場需求；同時以開放創新的服務方式，鏈結全球證券發展網絡，發揮平台經濟的影響力；一直以來更秉持著社會使命與價值，積極參與公益活動，以具體行動實踐企業社會責任，為社會帶來豐盈的愛與關懷。