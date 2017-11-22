連接新、舊石器時代　台東「潮音洞」將成遺址公園

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台東縣政府文化處，今(22)日收回被當做寺廟使用的最後一個洞窟－潮音洞，經過十幾年訴訟，台東知名舊石器代遺址八仙洞，30個洞穴今天已全部收回。

位於東海岸台東最北端的國定遺址八仙洞，可說是台灣人老祖宗的家。它們是目前考古界發現的、台灣最早的人類居住遺址，從距今2500年前的新石器時代，至3萬年間的舊石器時代。

中研院士臧振華率領的研究團隊，歷年來也陸續發現新的洞穴，從原來的17洞增加到30洞。臧振華表示，潮音洞連接了新、舊石器時代。

台東八仙洞中的第一洞靈岩洞，今年7月正式由縣府收回後，清大人類學研究所教授臧振華率隊開挖，發現新石器時代陶器和動物骨骸等。中央社

中央社引述目前帶領清華大學團隊挖掘、探勘八仙洞的臧振華說，潮音洞能收回具有重大意義，當年宋文薰教授挖掘八仙洞3000多件文物，潮音洞就有2000多件。

再者，潮音洞距今5、6千年，屬於先陶文化，剛好連接八仙洞的新、舊石器文化，它是屬於獨立的「潮音洞文化」。



八仙洞過去被當作寺廟和靈骨塔使用，文資法公布後，台東縣政府、東部海岸國家風景區管理處，以及長濱鄉公所，透過訴訟陸續收回。

今(22)日上午，台東縣政府派員，將機械搬運至海拔30公尺的潮音洞，接著將洞內的3尊神像搬下山。90歲的洞主賴先德和往常一樣，一大早將洞穴廣場打掃乾淨，看著神像被移開，賴先德不發一語，隨後和黃姓徒弟離開。

潮音洞原本擺設的神像。中央社



中央社引述在現場指揮拆除的台東縣政府文化處長劉俊毅表示，拆除作業會先將神像和地面上的擺設物體移開，牆面的水泥和地面磁磚，將委由專家慢慢去除，避免破壞地底可能的文化層。社會處人員也在現場協助賴先德搬離事宜。



劉俊毅說，八仙洞是台灣最早有人類活動的地點，未來將會整體規劃，從地質、歷史完整介紹規劃成遺址公園。