慶富案懲處名單 3現役上將遭記過或申誡

（中央社記者呂欣憓台北22日電）國防部今天公布慶富獵雷艦案18人懲處名單，參謀總長李喜明上將（時任海軍司令）、國防部副部長蒲澤春上將（時任海軍副司令）和海軍司令黃曙光上將等3位現役上將記過或申誡。

總統蔡英文昨天約見國防部長馮世寬，聽取海軍獵雷艦案最新簡報。蔡總統裁示，就獵雷艦案行政院調查疏失部分，「國防部應儘速公布懲處名單」。

國防部下午舉行記者會公布懲處名單，前海軍司令陳永康等18人被記過或申誡，記過2次的有1位現役上校；記過1次的有8人，其中包括蒲澤春上將；記申誡2次的有9人，包括李喜明上將和黃曙光上將。

獵雷艦案預算違失 海軍中將梅家樹記過



（中央社記者劉麗榮台北22日電）國防部今天舉行記者會表示，獵雷艦案檢討前海軍司令陳永康等18人。另針對辦理海軍獵雷艦案預算報告違失人員，檢討時任海軍參謀長梅家樹中將等10人處分。



國防部說，經國防部專案小組自2日起，針對「行政院獵雷艦專案調查報告」列5大缺失，區分「招標前階段」、「招標文件規範」、「評選作業」及「履約管理」等4階段14項採購過程執行不當，逐項查證並檢視後，全案檢討國防部、軍備局、國防採購室及海軍司令部人員違失責任，計前海軍司令陳永康等18人分別核予「申誡乙次」到「記過兩次」不等處分。



此外，針對立法院第9屆第2會期審查106年度國防預算決議，國防專案小組針對質疑內容逐項查證，查海軍民國105年11月17日產製「立法院第9屆第2會期決議凍結獵雷艦案預算報告說明」時尚未付款，均未依執行實況修訂肇致資料錯誤，各級督管及審核確有疏失。



國防部檢討時任海軍參謀長梅家樹中將（現任軍備局長）等10人「申誡兩次」到「記過乙次」不等處分，其中梅家樹被記過一次。1061122