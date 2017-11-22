2017台中秋季旅展 台中金典酒店下殺拼優惠

受到旅遊迷所矚目的台中秋季旅展將要在11月24日到11月27日於台中世貿熱鬧登場，台中金典酒店除持續推出栢麗廳、牛排館、鐵板燒等餐廳最低可享有下殺5.8折左右的聯合超值餐券外，為回饋長期支持的朋友，台中金典還推出限時限量的「買十送十」特賣活動，讓平均單價下殺至每張約666元。

另外，為回饋喜愛龍蝦無限放題，及和牛吃到飽兩個活動的朋友，台中金典酒店今年特別推出限時限量的優惠龍蝦券及和牛券，讓大家可以搶好康吃美食。

推出後一直受到民眾喜愛的旅展聯合超值餐券，今年同樣於2017台中秋季旅展期間提供一套兩張NT$1,998元的優惠價，每張聯合餐券能通行享用栢麗廳的自助百匯、下午茶、金園中餐廳、金典鐵板燒及Laura's Steak House等餐廳，而此次旅展現場，除延續購買3套超值餐券，即加贈1張栢麗廳餐券的優惠外，還將另外加贈「四人同行一人免費」的優惠券，搭配超值餐券使用，平均每人只要NT$779元，約下殺5.8折，可以說是優惠再優惠！

不僅如此，旅展期間還將以團購優惠的概念，在現場推出每日限量50組的「買十送十」特賣活動，只要購買10套超值餐券(售價NT$19,980元)，立即加贈總價值NT$9,990的栢麗廳餐券10張，平均下來每人只要NT$666元，相當適合公司行號犒賞員工、舉辦尾牙春酒，或是親朋好友聚會用餐使用，想要在搶好康，就千萬不能錯過台中金典酒店在旅展期間的優惠活動。

龍蝦無限放題及和牛吃到飽兩個活動，在推出後一直受到大家喜愛，因此，台中金典酒店特別在秋季旅展期間，同樣限時限量推出龍蝦無限放題餐券以及和牛吃到飽餐券，每張優惠價NT$1,680，同時，還加碼在旅展現場提供龍蝦券及和牛券「買十送一」的優惠活動，讓大家不論是要品嚐龍蝦無限放題搭配自助百匯，或是和牛吃到飽搭配舒活沙拉吧，都可以用最優惠的價格享受到。

想要趕快享受優惠價格的朋友，台中金典的線上旅展已經提前開跑，大家可以上台中金典官網。當然，如果想要在現場獲得更多超值優惠的朋友，一定要在11月24日到11月27日親自前往台中世貿一館台中金酒店的攤位(1112)絕對能獲得更多好康喔！相關活動訊息請上http://www.splendor-taichung.com.tw或電洽04-2324-6111。