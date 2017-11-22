日將召開皇族會議 決定天皇退位日程

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本天皇在去（2016）年八月，透過主管天皇家事務的政府機構宮內廳公佈了一段影片，表示在幾年前進行兩次外科手術之後，漸漸感受到自己年事已高，恐無法完成公務的要求，且擔心若自己駕崩，可能會造成社會停滯的因素，暗示了想在生前退位的意願。

之後，日本政府內部就開始就天皇退位的具體內容進行討論。今（22）日上午日本官房長官菅義偉舉行了記者會，宣佈將在12月召開皇室會議，討論「有關天皇退位等事宜之皇室典範特例法」第二條的施行日。由於該法律的第二條規定「天皇在本法律施行日退位，皇太子在之後立即登基」，因此皇室會議實際上將討論天皇退位的日期。

不過，面對記者提問日本政府何時會正式確定天皇退位日期，菅沒有正面回應，僅表示「政府會先得到皇室會議的意見之後，再據此盡速決定特例法的施行日（退位日期）」，且對於之後的日程，以及日本政府是不是已經私底下想好了幾個理想的退位日期，菅都稱這些是要交給皇室會議討論的問題，而不願表示意見。

另外，菅說明雖然皇室會議本身是不公開的，但是他和主管皇家事務的「宮內廳」長官會在皇室會議後舉行記者，向日本民眾報告會議結果。最後，由於新天皇登基後日本會更改年號，因此菅表示會考慮到對日本國民的影響後，再決定更改年號的日期。

日本《NHK》報導，和自民黨共組執政聯盟的公民党之黨魁山口那津男告訴記者：「退位是一件歷史性的大事。我認為我們應該先推算其造成的影響，再謹慎檢討退位時期。」

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