辛巴威「萬年總統」穆加比下台　英外長：值得喜悅

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）曾誓言終生要「事奉」辛巴威的萬年總統穆加比（Robert Mugabe）在遭軍方軟禁一周、民眾上街抗議、以及國會執政反對兩黨議員奔走加速彈劾程序下，厚顏不敵四面楚歌，終於辭職下台，結束37年的總統任期。

辛巴威首都哈拉雷（Harare）在聽到國會議員朗讀93歲的穆加比辭職信後，歡聲雷動。21日直至深夜，首都四處仍有慶祝聲響，人民跳舞自由歌唱，期待新氣象到來。

1965年脫離英國殖民統治及獨立後，1980年辛巴威甫結束白人統治，讓當年的黑人人權運動者暨反對黨領袖穆加比坐上大位。

在美聯社的這張檔案照片當中，1980年4月17日，穆加比宣誓就任總理，當時的英國王子查爾斯也來祝賀。

遺憾的是，穆加比統治中後期，政府失能、經濟破敗、危害人權事件不斷，為了強化個人統治權威，穆加比不斷箝制言論自由，利用軍警嚴密監視人民生活，人民多懼怕這位強人，宛如大獨裁者。

另外2000年由於穆加比政府沒收國內白人私有農地方式粗暴，也沒有轉移農耕技術及人才，讓辛巴威經濟雪上加霜，並受到歐美經濟制裁，通膨飆升，民不聊生。近年，更傳出穆加比還計劃讓他暴躁易怒、行為暴力、國內外人氣低落嫩妻葛莉絲接班領導，引發政治圈極度不滿。

穆加比下台後，美聯社報導，總統接班人將會是遭穆加比罷黜的前副總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa），現年73歲、綽號鱷魚的姆南加瓦曾是情治頭目，與軍方關係良好，至於他未來是否能給辛巴威人真正的民主自由，還是未知數。

在穆加比確定下台之際，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲辛巴威民眾維持冷靜；美國駐辛巴威大使則表示穆加比下台是個歷史重大事件，期待未來能有更自由公平的選舉；英國外交部長Boris Johnson表示殘暴獨裁的穆加比讓這個國家破敗許久，他的下台值得辛巴威人感到喜悅。