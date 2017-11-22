印媒讚揚台灣高鐵 印度鐵路可借鏡

（中央社記者康世人新德里22日專電）印度正在興建高速鐵路系統，印度加爾各答主流報章「電訊報」昨天刊文介紹台灣高鐵的快速、高效、便利、乾淨和有利潤等特點，認為可給印度鐵路系統一面很好的鏡子。

「電訊報」（The Telegraph）這篇報導的作者薩哈（Sambit Saha），撰文談到他最近在台灣搭乘台灣高鐵的經驗，指這條高鐵長350公里，相當於西孟加拉省加爾各答（Calcutta）到麻達（Malda）的距離，卻只要90分鐘就能跑完全程。

報導首先提到，乘客能透過上網或手機軟體（App）線上購買台灣高鐵單程或多程車票，還可加購餐點，台灣高鐵系統甚至允許乘客在最後一分鐘更改行程，非常便利。

報導中介紹了台灣高鐵的票價訂定比印度火車票高很多，但台灣的國民所得是印度的12倍，認為合理的票價，也許是台灣高鐵能夠賺錢的原因之一。

這篇報導也提到，即使台灣地處颱風侵襲路線及地震帶上，但台灣高鐵僅有一次因地震震央位於高架軌道附近而脫軌的紀錄，但列車並未翻覆，也無人傷亡，可見台灣高鐵的安全性。

報導介紹，台灣高鐵引進日本新幹線技術，耗資180億美元費時8年就興建完成，可承受相當程度的天然災害；印度即將興建的孟買到阿默達巴德（Ahmedabad）高鐵，也是引進日本新幹線技術。

此外，報導提到，台灣高鐵準點率達99%，乘客在高鐵列車上幾乎感受不到列車高速行駛，可在無噪音的環境下舒適地使用筆記型電腦工作，相當有效率。

報導指出，相較於加爾各答大眾捷運系統每投入3盧比（新台幣近1.5元）只能回收1盧比（新台幣近0.5元），台灣高鐵雖然營運之初出現虧損，但目前已經出現盈餘，有90%盈餘來自車票收入，且還在離峰時段推出折扣以減少空位，載客率達64%。

報導認為，台灣高鐵的便利、盈餘、效率、安全等特性，可提供給印度現有鐵路基礎設施，包括加爾各答的捷運系統在內一面很好的鏡子。1061122