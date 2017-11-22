峇里島阿貢火山再噴火山灰　當局密切注意動向

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 印尼峇里島阿貢火山(Agung Volcano)週二(21日)傍晚又再次活躍起來，並噴發了高達700公尺的火山灰，峇里島緊急預防機構(Agence de prevention des situations d'urgence de Bali)的Made Indra表示，目前阿貢火山還不算噴發，他只噴發火山灰。因此，當地尚未提高警戒層級，暫無撤離居民的必要。

Made Indra向《法新社》(AFP)表示，火山爆發指的是火山噴發出火山物質，但到目前為止只有火山灰而已。

火山研究專家Gede Suantika仍建議居住在火山附近的6公里範圍的居民「都應該撤離」。

法媒《Le Nouvelliste》報導，阿貢火山自今(2017)年8月就開始進入活躍期，當時的警戒升到最高層級並在9月至10月間將14萬名居住在火山附近的居民緊急撤離家園。

根據當地政府估計，自從擔心阿貢火山爆發並緊急撤離居民到鄰近的避難所後，近幾個月來，峇里島在觀光與農業上的損失高達1.1億美元 (33億新台幣)，但當局未指明期間 。

法媒《Paris Match》報導，阿貢火山上一次噴發是在1963年，當時噴發出來的火山灰高度達20公里，並飄到了1,000公里外的首都雅加達，共造成逾1600人死亡。本週二再次噴發出火山灰令當地政府一度緊張了起來，疑為火山即將再度爆發了。

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