幻象戰機首位女飛官　展示新式定位器

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）空軍官校103年班第一名畢業的蔣青樺中尉，已完成幻象戰機訓練，並擔負戰備任務，成為首位幻象戰機女飛官。昨(21)日她首度公開亮相，並展示空軍新式的「緊急定位傳送器」。



中央社報導，空軍將在25日舉行新竹基地營區開放活動，21日先邀請媒體採訪預演；由於新竹的499聯隊就是失聯幻象戰機飛官何子雨上尉所屬聯隊，幻象機的安全及配備等問題備受外界關切。



空軍安排蔣青樺展示未來幻象戰機飛官出任務時，一定會配備的新式「緊急定位傳送器」（ELT），這套裝備具備GPS定位功能，在飛行員落海撞擊到海面時會馬上發出訊號，續航力長達24小時。

首位幻象戰機女飛官蔣青樺，今年25歲，畢業於空軍官校正期103年班，總飛行時數約200多小時，其中幻象飛行時數40多小時。

中央社 中央社引述她蔣青樺說，當戰鬥機飛行員是她想完成的夢想，念官校時常看到三型主力戰機展示，她覺得「可以自由自在在天空翱翔，是件讓人很動容且驕傲的事情。」



媒體詢問蔣青樺擔任戰鬥機飛行員壓力會不會很大？蔣青樺說，不管是自己或教官的要求都是壓力，至於體能上會不會感覺壓力很大？蔣青樺說，每個人感覺不同，要自己去克服。 對於首位幻象女飛官的稱號，她期盼自己保持謙虛低調，謝謝大家支持。