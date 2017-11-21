台電改善電廠空污 83億綠債12月發行

台電董事長楊偉甫今天表示，台電12月將發行新台幣83億元綠色債券，投入電廠空污改善措施將是重點之一，期待在能源轉型過程中，扮演領頭羊角色，對社會做出最好的貢獻。

2017能源願景高峰論壇，今天在台北國際會議中心舉辦。上午專題座談以「發展綠色經濟總動員」為題，由工業技術研究院綠能與環境研究所長胡耀祖擔任主持人，邀請台電董事長楊偉甫擔任與談人，討論台電配合政策發展綠色經濟，發行綠色債券，及上任後的想法等。

楊偉甫表示，配合政府能源政策，開發多元能源，包括風力、太陽光電、沼氣或是地熱發電等，台電每年資本支出預計為新台幣1000億元以上，台電必須自己尋找財源。

根據台電統計，至106年10月底止，已經發行162次公司債，累計發行金額達新台幣1.1兆元。配合能源轉型，楊偉甫指出，綠色債券未來將是主力，預計12月將發行綠色債券，7年期公司債共56億元，利率為1.04%；10年期約為27億元，利率為1.15%。

楊偉甫表示，從近期回收證券商標單結果發現，可以看見市場對於綠色債券有極高的投資需求，而且投資綠色債券是社會責任之一。而不光是台電發行綠色債券，中油也已經發行28億的綠色債券。

台電發行綠色債券，楊偉甫指出，有個重要的用途，就是投入現有的電廠空污改善措施，部分燃氣或燃煤電廠，在還沒有完成改造、或是新建新設施之前，加設污染減量的設施；以及投入再生能源的發展，包括台電三期離岸風電計畫等，台電會扮演領頭羊，成為綠色債券的供應者，增加市場投資，期待對能源轉型做出最好的貢獻。

櫃買中心10月下旬通過台電綠色債券資格認可，台電預計在12月中旬發行，並開始櫃檯買賣，將成為台灣今年綠色債券發行規模最大的企業。

根據櫃買中心提供資訊，台電的綠色債券，資金將用於通霄電廠更新擴建計畫、大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫、台中發電廠既有機組空污改善工程計畫、澎湖低碳島風力發電計畫、離岸風力發電第一期計畫。

以及鯉魚潭水庫景山水力發電計畫、小型再生能源發電第一期計畫、風力發電第五期計畫、太陽光電第二期計畫、太陽光電第三期計畫等10項計畫，此10項投資計畫分別符合溫室氣體減量、污染防治與控制、以及再生能源及能源科技發展等3大類綠色投資計畫。