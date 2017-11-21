IMD預警台人才外流 國發會：不能讓逆差擴大

IMD最新人才報告，對台灣人才外流提警訊，學者認為，台灣因高等教育擴張太快，培養人才超過國內需求而外移；國發會則認為，必須找出原因，避免人才逆差擴大。

國家發展委員會副主委高仙桂接受中央社訪問時表示，主計總處發佈的104年國人赴海外工作人數統計，赴海外工作者達72.4萬人，對比在台工作的外國專業人士，去年底僅3.1萬，面對人才逆差不斷擴大情況，現下就必須爭取能夠填補產業的人才。

瑞士洛桑管理學院（IMD）公布2017IMD世界人才報告（IMD World Talent Report 2017），台灣在評比的亞洲國家中排名第3。但IMD對台灣提出警訊，認為短期內不會有太大的人才問題，但長期而言恐怕得憂心，特別是當人才外流又無法吸引外籍人才移入時，不平衡的現象需特別注意。

台大國家發展研究所副教授辛炳隆分析，台灣因高等教育擴張太快、學歷貶低化，培養的人才只能外流到國際市場，這是意料中事；應該學習新加坡的模式，配合產業發展找到所謂「關鍵性人才」。

高仙桂指出，回到市場的根本面，必須鼓勵企業投資台灣，提升為高附加價值的產業，主動「創造市場」，透過企業布局將人才留在台灣，增加待遇後，人才自然會靠攏。

她強調，面對缺才，政府在留才、攬才及育才三大面向的7大策略，包括稅改修正「所得稅法」、新修正的「產業創新條例」，透過打造新創友善環境，鼓勵青年創業，也研擬修正公司法，都是利用政策去解決缺才問題。

高仙桂認為，為支持重點政策產業需求，政府推動鬆綁僑外生留台尋職期間，由6個月延長到1年。民國105年僑外生畢業人數7028人，約4成留台工作，在建立新南向人才雙向交流機制後，期望國際學生來源從3.2萬人成長到108年的5.8萬人，更有助於留才的推動。