消基會公布兒童高腳椅抽驗報告 4件塑化劑超標

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）消基會今（21）日公布市售22件兒童高腳椅產品的抽驗報告，有4件塑化劑超標，其中1件重金屬砷含量也超標。塑化劑屬環境荷爾蒙的一種，會影響兒童生長發育，造成性早熟等情況。日前媒體報導，一位2歲女童來初經就是塑化劑惹的禍。

4件塑化劑超標產品為：「MATSUCO HC270兒童兩用餐椅」、「名研 兒童用高腳椅A型」、「【C'est Chic】Fidel菲德爾曲木 兒童餐椅」及「EMC PX-6668 兒童多用餐椅」)。其中「【C'est Chic】Fidel菲德爾曲木兒童餐椅」)其砷含量超過國家標準25 mg/kg限量值要求。

另外，「EMC PX-6668 兒童多用餐椅」) 穩定性方面不符合規定，測試過程中，不論橫斜、後仰及前傾之穩定性皆發生翻覆現象。

標示查核部分，有4項包含「L.A.baby #JC004雙功能高低可調兩用餐椅」、「L.A. Baby #JC-002兩用木製餐桌椅」、「C'est Chic的Fidel菲德爾曲木兒童餐椅」及「EMC PX-6668 兒童多用餐椅」未貼附商品檢驗標識、未有報驗紀錄等，也有10項中文標示不符合規定。

消基會指出，塑化劑屬環境荷爾蒙的一種，會干擾正常內分泌系統的平衡及功能，長期暴露於塑化劑下可能會引起男童雌性化、女童性早熟及增加女性罹患乳癌機率等；重金屬對人體的健康有非常大的影響，透過飲水、飲食、呼吸或是直接接觸的路徑進入人體，倘接觸過量之金屬砷會有噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉或水樣大便等中毒現象，同時伴有肝、脾、腎功能損害、血壓下降和循環系統衰竭，甚至出現中樞神經系統麻痹、意識模糊和昏迷等。