善盡社會責任 義美首赴菲國納卯直聘外籍員工

（台灣英文新聞／黃慧瑜 納卯採訪報導）移工在台生活不易，薪資除了得寄回母國養活一家老小，龐大仲介費更壓得他們喘不過氣，扣除仲介費後，首年收入一毛不剩的狀況更是時有所聞，為善盡社會企業責任，義美食品今年特別至納卯市(Davao)及馬尼拉(Manila)進行海外直聘，讓移工實賺實拿，不需再被剝一層皮。

台灣產業線勞工短缺，不少科技大廠及企業皆派員至菲律賓首都馬尼拉招工，往年義美食品也不例外，然而菲律賓南北發展不均，位於南部島嶼的應徵者需支付昂貴交通費特地前往馬尼拉面試，費用可能近一個月的薪水，今年，為體恤南部人才地理上的劣勢，義美食品今(21)日首度至菲律賓納卯市值聘外籍員工，首日便吸引超過百人前來面試。

本次直聘估計將錄取兩百名外籍員工，分別於納卯市及馬尼拉各進行兩天的招募會，納卯市面試首日於Be-Ing Suite酒店舉辦，並由當地僑務委員會及菲律賓海外就業署(POEA)協辦及支援。

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量身高請脫下高跟鞋，咦.....？

面試流程為身高測量、體能測試，最後是一對一面試，面試現場雖然緊張但卻不嚴肅，熱情的應試者與親切的面試官有說有笑，現場畫面相當和樂，不少應試者認為，此次直聘不僅不再需要舟車勞頓，也省下一筆昂貴交通費，若能幸運錄取，未來不需要支付仲介費用，首年就能換得一家溫飽，為義美食品的貼心及周到心懷感激，非常希望能夠成功錄取，加入義美大家庭。