骨頭鬆脆如油條 拿杯水也骨折 多發性骨髓瘤在作祟

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）家中年長者若常莫名骨痛、骨折，別再自認為是骨鬆而延誤就醫，醫師提醒，多發性骨髓瘤好發60歲以上長者，若病情延誤，在治療上相當棘手，需要仰賴快狠準的治療組合，以控制癌細胞減少復發頻率。年4月衛生福利部核准不可逆標靶新藥上市，為新一代蛋白酶體抑制劑，結合現有療法使用，其疾病無惡化存活期可逾兩年。

多發性骨髓瘤(multiple myeloma，簡稱MM) 是一種血液癌症 ，一旦發生癌變，病灶全身都會分佈，且會侵犯全身多處骨頭引起疼痛，所以稱它為「多發性」的骨髓瘤。根據癌症登記資料顯示，好發於60歲至70歲的老年人，患者常因免疫力低下，而死於嚴重感染。

台大醫院血液科黃聖懿醫師表示，常見四大臨床症狀，一、病理性骨折：因骨頭被癌細胞破壞穿孔，骨質疏鬆脆如油條，稍微碰撞就斷。二、蛋白尿：小便泡沫多如啤酒，久久不散。三、貧血：頭暈、目眩、輕微運動就喘。四、高血鈣：口渴、多尿、體重減輕、意識混淆。

黃聖懿醫師提及，統計台大醫院千位多發性骨髓瘤患者，發現近七成患者的就醫原因為骨痛或骨折。由於罹病者多為老年人，通常出現骨頭疼痛及貧血現象，並不會馬上聯想到此疾病，大多都是提重物或跌倒，導致骨頭斷裂，就醫才遭確診罹病，這類型的患者因病情延誤，在治療上相當棘手。

台中榮民總醫院血液腫瘤科滕傑林醫師表示，曾碰過一位70歲多發性骨髓瘤患者，骨頭出現一個一個「破洞」，像是被「吃掉」的樣子，但就診時為時已晚，只能躺著進醫院。患者的腫瘤透過治療雖有控制下來，但因長期臥床長達九個月，無法自理生活，甚至連基本的排痰能力都做不到，導致感染肺炎，後期還發現因長期臥床屁股長出褥瘡，骨毀肉爛離開人世。

滕傑林醫師表示，多發性骨髓瘤的治療目標，即在有限的治療週期下，將癌細胞量控制到最低，搭配自體周邊血幹細胞移植，盡量替患者爭取到以「年」為單位的存活期，且未來將有數個新藥即將於台灣上市，提醒患者「有症狀早就醫、有感染要注意、有治療莫放棄。」