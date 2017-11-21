川普稱北韓支持恐怖主義 安倍表示支持川普

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)美國總統川普今（21）日宣佈，重新把北韓重新列入恐怖主義支持國家名單。對此，日本政府各部會陸續作出回應。

日本《產經新聞》報導，日本首相安倍晉三在首相官邸前告訴記者「這樣的措施能夠加強對北韓的壓力。我們對此表示歡迎，並且會給與支持」。而外務大臣河野太郎強調「這會有相當多的效果和功能」。

不過，防衛大臣小野寺五典則表示「我們預期北韓會有相當大的反彈，也不排除他們採取挑釁行為的可能。防衛省會加強注意相關情況」，並且說「雖然北韓在這兩個月內沒有進行飛彈實驗，不過想當然爾，他們仍然在進行各種研發。國際社會需要繼續增強壓力」。

負責處理被北韓綁架的日本人的拉致（日語，綁架）問題擔當大臣加藤勝信則強調：「我希望這能夠成為一個契機，讓我們加緊腳步，讓遭北韓綁架的日本人能夠早日回國」。

另外，日本《NHK》報導，首相輔佐官薗浦健太郎在白宮和美國總統高級顧問庫許納舉行會談，表示支持美方決定，並將予以支持。薗浦告訴記者「美國對北韓送出訊息，告訴他們維持現狀是不被接受的。我認為這樣能夠促使北韓改變政策，因此表示歡迎」。

而日本執政黨自民黨的幹事長二階俊博則在記者會中表示「我們日本有必要擔負責任，並進行對應。如果將北韓視為恐怖主義支持國的話，採取謹慎嚴峻的態度是必要的。因此自民黨也會給於協助。」