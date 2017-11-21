HiNet防毒防駭提醒網路交易四大要訣  

愈來愈多國人上網購物，但頻繁的網路交易卻也造成不少民眾信用卡遭盜刷、或誤入釣魚網站資料被竊等問題，面對複雜的網路環境，新上市的HiNet PC-cillin 2018防毒防駭，其整合AI人工智慧的多層式防禦技術，透過大數據快速且大量的分析病毒特徵，可精準防堵惡意威脅，守護網路交易安全。即日起至12月31日申租HiNet PC-cillin 2018防毒防駭三台防護版年繳或預繳方案，就送7-11禮券500元，再抽市值25,500元的iPhone 8，優惠享不完！

為避免民眾因個資被竊而遭受損失，中華電信提供網路交易「四大要訣」:

一、詳細檢閱消費簡訊及交易紀錄

駭客擅長利用簡訊、通訊軟體騙取消費者的信用卡號資料，因此收到刷卡消費簡訊和信用卡帳單時應再三確認，若有異常應立即與發卡機構反應。

二、遠離來歷不明網站

駭客擅長複製相似度極高的合法網頁，冒充官方身分發布訊息，騙取卡號等個資進行盜款；建議民眾付費前再三確認網站公信度，不輕率執行交易或回應可疑指示。

三、了解並善用信用卡服務機制

參考中華民國銀行公會公布資訊，民眾可以申請信用卡「3D驗證」固定密碼，在信用卡加上個人密碼，提升網路交易安全性；也可向發卡機構申請發送消費簡訊或電子郵件，通知持卡人每一筆信用卡交易，即時掌握刷卡狀況。

四、安裝防毒軟體

防毒軟體可以預先偵測並杜絕網路上的潛在風險，也可提醒更新電腦作業系統，及早發現並修補系統漏洞。