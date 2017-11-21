新北清中芙蓉丰姿優雅踩舞氣韻非凡

「我們熱血地追著芙蓉的踩街路線，一路狂追，看百遍也不厭倦！」這是新北市立清水高中舞蹈班，獲邀參與2017臺中國際踩舞祭演出所得到的熱烈迴響。

2017臺中國際踩舞祭是由臺中觀光旅遊局主辦之盛大活動，從11月17日至19日以跨國合作方式建立創新節慶觀光模式，增加國際觀光能見度，以本土大專院校及高中職為主體，組成特色團體舞蹈踩街活動將街區化為大型舞臺，建立屬於臺灣之踩街活動品牌，透過交流學習日本踩街文化，培養臺灣新一代「傳承」、「爭取榮譽心」的意志。

新北市清水高中舞蹈班本次活動演出舞碼為「花漫遠山賦春景」，是結合了新北市在地花卉、園林為舞蹈編創的起始點，融合以象徵土城桐花祭的「仲春白雪」，舞者手持桐花油紙傘翩然起舞；代表客家風情的「夜映牡丹」，以客家花布燈籠編創典雅的動作語彙；及以劍舞及旗舞塑造空間層次之「雲山滄澗」，意想板橋林家花園建築古蹟之氣韻，將具有新北市人文風情之踩舞作品帶向國際舞臺，展現出東方留白之美、剛柔並進、渾然大器之氣態，以亮麗優雅的舞姿、專業的舞蹈技巧在2017臺中國際踩舞祭中大放異彩。

在這次踩舞祭活動參與過程中，除了讓舞蹈班的師生們開拓眼界，她們敬業的表現更獲得現場觀眾及家長們的熱情讚賞，有民眾表示：「妳們很棒，期待明年還能看到妳們的表演。」現場全程參與的家長更熱血沸騰的說：「芙蓉們，清新脫俗，亮麗耀眼，真的很美!」、「好棒喔！親臨現場看表演，滿滿的感動，身為芙蓉家長的我，感謝這一切的美好。」、「看完非常感動，清中芙蓉舞出青春洋溢，笑容滿面，畫面唯美，演出成功，給妳們一萬個讚！」。

新北市立清水高級中學於104年獲教育部主管機關核准，設立藝術才能舞蹈資優班，是新北市唯一一所設有舞蹈班之公立高中。成軍三年內，在鍾雲英校長領導的行政團隊、師生與家長共同努力下，榮獲各界一致肯定。清水高中舞蹈班除擁有優良專業師資、課程與設備外，另成立DancePlus舞蹈劇場，提供豐富的展演資源以開拓學習視野，積極參與全國性、國際性之演出；105學年度榮獲全國學生舞蹈比賽特優及中等學校啦啦隊錦標賽三項冠軍得主外，並獲邀擔任2017臺北世界大學運動會開幕典禮演出，表現深獲好評，是為舞蹈藝術教育新亮點。