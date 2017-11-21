牛津、劍橋大學遭爆  非法監視畢業校友薪資財富

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）高等教育並不只是培育高等人才的慈善機構，有時候更可能是從中牟利的「企業」，近日被揭露醜聞的劍橋與牛津大學或屬此類。

美媒Quartz報導，英國的「羅素大學聯盟」(Russell Group)由英國24所一流的研究型大學組成，堪稱「英國的常春藤名校」。近日英國《每日郵報》驚爆，這24所大學包括劍橋與牛津在內，高價雇用外部私人的「財富篩檢公司」，在未經同意的情況下非法追蹤畢業生的薪資所得、投資、退休金、財產價值和人脈紀錄，以了解哪些校友最有可能貢獻大筆捐款。

《每日郵報》爆料的細節指出，例如牛津大學獲取了199,369位校友的資產數據；劍橋大學寄送301,769名校友的個人資料給外部私人公司，以便外部企業協助追蹤。

曼徹斯特大學依照校友的資產與地位劃分人口階級圖；謝菲爾德大學則依此分類出「住在一定坪數的房產、擁有可觀資產與退休金的退休校友」等容易吸收捐款的校友對象。其他追蹤資訊包括校友的淨財富、先前捐款資訊，以了解是否有未來捐款的可能性。

儘管有些學校坦承並未獲得校友同意而取得這些資料，但也辯駁表示，個人財富資訊在網路上都已是公開，並根據公告的「校友資訊保護聲明」，校方是可以使用並向外部流露這些資訊。

對此，英國資訊委員會辦公室主任Elizabeth Denham表示，「私人資料是個人才有權利決定該如何使用」，他們已針對《每日郵報》的報導進行調查，「我們會審慎看待此事，確認各大學做法是否違反法規」。

羅素聯盟的發言人則表示，他們對校友的個人資料十分嚴肅看待。

事實上，大學暗中調查、窺探學生個人資料的事情已非頭一遭，許多大學申請者發現，他們在社群媒體上的發言或行動都會被入學審查機關追蹤或察看；但如今學校的追蹤歷程已從入學橫跨到死亡，更令多數人驚訝與無法接受。