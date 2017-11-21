中國前政協委員涉嫌對非洲官員行賄 遭美方逮捕

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)美國司法部發表公告，以替中資企業向查德總統和烏干達外交部長行賄之嫌，逮捕了香港前民政局局長何志平（Chi Ping Patrick Ho）以及塞內加爾前外交部長歇克加迪歐（Cheikh Gadio）。其中何志平曾任中國政協委員。

公告指出，這起案件包含了對查德總統和烏干達外長的行賄計畫，目的是替一家總部位於上海的「能源公司」取得商業利益。其中案件的核心是一個由何志平領導，在香港和美國維吉尼亞活動的能源非政府組織。該非政府組織是「能源公司」出資成立的。

何志平在加迪歐的引介之下，讓「能源公司」對查德總統進行總金額達200萬美元的賄賂，使「能源公司」能夠在免於國際競爭的情況下，獨享查德部分的油源。

另外，何志平以轉帳的方式，對烏干達外長進行了50萬美元的賄賂。除此之外，何志平還向烏干達總統和外長保證，日後將會和兩人分享「能源公司」在烏干達的獲利。檢方指控，何志平對兩人行賄的原因是希望烏干達外長能夠協助「能源公司」在烏干達的投資，尤其是希望他協助完成一間烏干達銀行的併購計畫。

美國司法部官員稱「這起案件涉及對兩個國家最高級官員的行賄。刑事司將進行調查，並檢控損害商業競爭公平性的貪汙人士，無論他們身在何處。他們的賄賂和貪腐行為會傷害到我們的經濟，以及對自由市場的信任。」