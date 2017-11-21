日本大開移民條件  你符合資格嗎？

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）當已開發國家面臨到人口老化、勞動力不足、經濟發展遲滯的問題時，其中一個解方就是吸引移民、引進外國人才。這就是日本的做法之一。

美媒Quartz報導，日本近年面對人力不足的問題，開始希望年長婦女也重回勞動力市場，為了彌補不足的勞動人口，日本也不斷開發機器人技術以解決問題；日本企業仍掙扎於勞動人口的不足以及員工對既存環境的不滿，這使日本政府積極思索可行的解決之道。

其實傳統上，日本對於外來移民十分保守，不太會創造出讓外國人士感到「日本是家」的歸屬感，這種風氣使外來移民比例長期偏低，如2013年日本總人口僅不到2%是外國移民(相較於英國的7.7%、西班牙的10.7%)。

但近年來，這種傳統風氣已慢慢被挑戰，有些人認為移民才是解決日本人口失衡的實際方法，有些人認為日本應該打造成一個更熱情溫暖的社會，讓外國人能盡速融入。

以前，外國人要在日本定居、成為國民是很不容易的事。日本政府對外國人施以複雜的稅制，即使是短期居留也要負擔遺產稅；此外，日本社會對外國人的不友善，例如日本房東可以因公民權與種族理由合法拒絕外國房客的租約，都讓欲移民者卻步。

有些人更將首相安倍晉三的移民政策極端化，喊出「日本優先」的口號，就是擔心外來移民恐壓迫日本經濟；但顯然，日本政府已正視到問題的嚴重性。

今(2017)年初，日本修改了「入管法」(亦即移民法規)，修改了高技術外國專業人士的五年日本在留配點制度，只要於「高度學術活動」、「高度專門技術活動」、「高度經營管理活動」三個領域中達到一定水準，依據其學歷、工作經驗、年收入等項目配點，達到70點以上的「高度人才」即能在日本居住3年後，申請獲得「永久居住權」。

日本政府期待的「高度人才」分別有三大類，「高度學術活動」指的是在學術領域中有先進優秀的表現，如智庫學者、教授、教育工作者或研究人員等；「高度專門技術活動」指的是從事高度專業技術人員，如醫生、實驗室研究員、工程師等；「高度經營管理活動」則吸引了高階管理人才如企業主管、MBA等。

其他有利的優勢條件包括年紀，處於20多歲的高度專業人才就能享有15點的優勢，相當於獲取一項專利、擁有七年工作經驗或是會日文所能額外加分的點數。

若在業界工作超過十年以上則能享有大幅度的點數配給；若通過日文語言測驗或精通日文，則能另外擁有15點；而年收入更是一項大宗優勢，若年收入達800萬至1千萬日圓，就能獲得30至40點的配給。

則日本新修正的入管法對欲移民的高度人才十分便利，甚至較美加更開放，因為日本並未設下永住權居民的名額限制、不要求要有永住權才能申請公民權，並承諾將加速符合資格人士在一年內申請獲准的速度，這都讓日本吸引外國人才的前景露出曙光，也期盼能有效解決日本勞動市場人力不足的問題。