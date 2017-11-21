知本老爺酒店冬季送暖 戶外音樂會+聖誕公益路跑

為提前歡慶歲末耶誕，臺東知本老爺熱情響應與舉辦兩項公益活動，分別是與國本農場共同推動長榮交響樂團戶外演出的「國本農場音樂會」，以及支持偏鄉孩童圓夢的「聖誕公益路跑」，要用愛心溫暖整個臺東冬天。

知本老爺深耕臺東25年，與土地和在地人文深刻連結，為回饋在地居民，特與國本農場共同推動「國本農場音樂會─風華再現」，邀請張榮發基金會─長榮交響樂團於12/9到國本農場公益演出，民眾可免費入場欣賞。

音樂會演奏曲目包含多首國人耳熟能詳的臺灣歌謠及世界民謠，艾秧樂集及臺灣知名女高音張杏月老師也將現場表演原住民古調和膾炙人口的經典歌曲。12/9當天下午國本農場同時設有小鳥follow米創意市集，販售天然手作食物、手作藝品及知本老爺酒店咖啡與甜點。歡迎民眾參與響應，一同沉浸在音樂與自然交織的美好感動。

為鼓勵更多民眾蒞臨臺東共襄盛舉，知本老爺也推出「國本農場音樂會住宿優惠專案」，12/8到12/9每人每晚只要NT$3,600+10%起，包含入住全新改裝客房、早餐、自助晚餐、交通接駁、國本農場創意市集及長榮交響樂團音樂會半日遊，以及代表布農族原鄉農耕文化的音樂會限定伴手禮，邀請民眾來品味東部文化底蘊！

此外，知本老爺將於12/24聖誕前夕舉辦「聖誕公益路跑」，預計捐贈十萬元的活動報名費予台灣世界展望會投入成功中心偏鄉學童學習綜合才藝之用。為鼓勵民眾熱情參與，知本老爺更大方加碼回饋參賽者免費泡湯及豪華家庭套房住宿券抽獎，參賽者只要憑參賽證明就能於活動當天參加抽獎和免費使用天幕風呂或心采風呂乙次。