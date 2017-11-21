紐約化妝品工廠兩度爆炸35傷   年初才被勞檢違規

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國紐約北部郊區的一間化妝品工廠於當地時間20日上午兩度發生爆炸事件，濃濃黑煙從工廠屋頂竄出，造成包括7名消防員在內，共有35人受傷，還有1人失蹤。這間工廠今年4月才剛被勞檢出9處違規事項。

綜合外媒報導，位於紐約以北約88.5公里哈得遜河西岸的新溫莎市(New Windsor)一間名叫維拉國際(Verla International)的化妝品工廠於20日上午10時15分發生第一次爆炸，隨後警消趕到現場進行搶救時，約25分鐘後又再度發生爆炸。

這起意外造成包括7名消防員在內共35人受傷，所幸傷者送醫後無生命危險，但目前仍有1名員工下落不明。截至傍晚，火勢仍未完全熄滅。

據了解，該化妝品工廠主要生產指甲油、香水、乳液等產品，當地消防部門表示，工廠內有化學物品，已出動危險物品小組到場處理，但詳細起火原因尚待調查。

《美聯社》報導，這間工廠今(2017)年稍早才被相關單位檢查出有9處職業安全法規疑慮。

今年4月，聯邦政府的職業安全衛生署前往該工廠進行稽查時，發現易燃與可燃液體的擺設和存放方式有疑慮，其他問題包括工廠的工作環境不利於員工的呼吸道、逃生路線的維護不當等。當時被判處41,000美元的罰緩。