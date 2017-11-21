稱北韓支持恐怖主義 川普宣布加重制裁

（台灣英文新聞／鄧佩儒˙ 綜合報導）美國總統川普（Donald Trump）在昨（20）日正式宣布將北韓重新列入支持恐怖主義國家的名單中，並將加重對北韓的制裁。

川普在國會會議開始時告訴記者「（我們）老早就該這麼做了。」川普表示，這項宣布將在週二生效，美國將以「最嚴厲的制裁」來對付北韓，以迫使平壤放棄發展核武及彈道式導彈。

紐約時報稱此舉是「挑釁的外交舉措」，並質疑這樣做究竟能否給予美國一個全新且強而有力的談判條件，亦或是加深川普與金正恩之間的文字戰。

美國國務卿提勒森（Rex W. Tillerson）則在川普宣布完後表示，這將會持續帶給金正恩政權壓力，這一切都是為了要讓對方了解，唯有出面參與談判，事情才不會持續惡化。

川普已於今年下令撤換前總統歐巴馬（Barack Obama）對北韓採取的較柔性的措施，並誓言要徹底剷除平壤的核武計畫，希望藉此能促使北韓領導人開啟談判，不過，到目前為止，多是川普與金正恩互相隔空放話。

紐時報導，北韓已經不是第一次登上美國支持恐怖主義國家的名單。1987年，北韓探員於南韓一架客機上放置炸彈，造成機上115人全數罹難後，隔年就被美國列入該名單中。

美國前總統小布希（George W. Bush）於2008年把北韓自名單移除，希望藉此換得時任北韓領導人金正日的讓步，同意逐步解除核武計畫，也讓北韓不再受到國際制裁。然而施行許多障眼法後，北韓終究沒有放棄核武的打算。

支持恐怖主義國家名單是一個自1979年由美國發起的黑名單，美國國務院稱名單上的國家，涉嫌以直接或間接的方式向恐怖主義活動提供各種形式的援助。目前遭美國列入名單中的還有蘇丹、敘利亞以及伊朗。