2017世界人才報告  台灣第23需擔憂人才問題

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）瑞士洛桑管理學院(IMD)昨(20)天發布「2017年IMD世界人才報告」(IMD World Talent Report 2017)，台灣在評比的63個國家或地區中排行第23，與去(2016)年持平，在亞洲位居第3。最關鍵的弱勢項目為人才問題。



《中央社》報導，瑞士洛桑管理學院的「2017年IMD世界人才報告」，由「世界競爭力報告」的300多項指標中，挑選有關教育、勞動市場等約30項指標，再彙整為「投資與發展人才」、「吸引與留住人才」及「人才準備度」3大類，評估全球63個國家或地區在競才方面的表現。



今(2017)年評比全球前5名為瑞士、丹麥、比利時、奧地利及芬蘭，台灣排名為第23，與經調整後的去年排名持平，同為第23。



台灣在亞洲地區排名第3，落後全球排名第12的香港與第13的新加坡，領先全球第28的馬來西亞及全球第31的日本。



觀察今年台灣3大指標表現，「投資與發展人才」排名全球第25，優勢表現項目為企業重視員工訓練及健康環境，分居全球第10及第12，但劣勢是公共教育支出占國內生產毛額(GDP)比重及中學教育師生比為全球第46與第45。



「吸引與留住人才」排第26，優勢項目為個人有效的所得稅為全球第9，但劣勢是生活成本及人才外流同樣排名第47，商業環境吸引外籍人才及企業將攬才、留才列為優先事項排名也不佳，為第44及第38。



「人才準備度」為第22，優勢項目包括學校重視科學教育，排名全球第10，外籍大專以上學生移入則為全球第12，表現不佳項目是語言人才及勞動成長力，分居全球第36及第34。



IMD世界競爭力中心資深經濟學家賈柏耶樂(Jose Caballero)接受中央社記者電話訪問時，表達對台灣人才報告評比的看法。



賈柏耶樂指出，台灣整體而言表現不錯，但長期來看有其憂慮之處。他認為，台灣的公共教育支出占國內生產毛額比例低，投入人才培育還有成長空間。



其次，台灣吸引及留住人才評比排名不佳，短期內台灣不會有太大的人才問題，但長期而言恐怕得憂心，特別是當人才外流又無法吸引外籍人才移入時，不平衡的現象需特別注意。



他表示，以瑞士為例也有人才外流問題，但瑞士有很好的競才環境與條件，能夠吸引很好的人才流入。重點是流出與流入需達成平衡，才能讓國家保持人才競爭力。

台大國家發展研究所副教授辛炳隆就表示，台灣因高等教育擴張太快、學歷貶低化，相對稀釋了專業領域人才，在國內無對應勞動市場下，台灣培養的人才只能外流到國際市場。就產業面分析，企業常說找不到人才，不願增加薪資，最終無法吸引國內外人才，導致產業缺乏國際競爭力，引起負面循環。

辛炳隆建議，台灣應該學習新加坡的模式，配合產業發展找到所謂「關鍵性人才」。現在人才專法通過後，逐漸健全法制面，政府針對前瞻性的產業找到人才，對產業與勞動市場才有整體提升的效用。