2017「MOD微電影暨金片子創作大賽」頒獎典禮

全國規模最大、參賽件數最多、總獎金最高(430萬)的微電影賽事「2017 MOD微電影暨金片子創作大賽」， 20日下午於台北遠東國際大飯店舉行盛大頒獎典禮！眾所矚目的「百萬首獎」由今年金鐘影后溫貞菱所主演的《迷語》(社會組)摘下；校園組的動畫片《獵人獵人》則奪下百萬「中華電信合作獎」、「最佳動畫獎」、「校園組優選」三獎，獨得獎金118萬，成為今年最大贏家；加碼至80萬元的「愛爾達劇本合作獎」則由社會組《結婚倒數180天》雀屏中選；今年新增的特別獎「4K影片特別獎」由校園組佳作作品《動物凶猛》獲得。

2017「MOD微電影暨金片子創作大賽」競賽共吸引324個劇組報名角逐，其中有高達30部作品以4K規格拍攝。相較往年參賽作品，本屆作品之完成度、拍攝技巧與創新度皆大幅度提升，尤其是社會組，不僅參賽件數創新高，更吸引專業劇組及知名演員加入。為讓優秀作品有更多曝光的機會，所有參賽作品均以HD高畫質上架MOD平台，得獎作品更將與院線片同等規格躍上大銀幕播映，將於11月26日在光點華山電影院舉辦首屆「MOD微電影暨金片子創作大賽得獎作品影展」，創作者團隊可藉此機會互相交流、暢談創作理念。

頒獎典禮請來「四金」御用主持人黃子佼掌舵，除42組入圍團隊外，中華電信董事長鄭優、台北市文化局局長鍾永豐、代言人郭書瑤及本屆競賽的決審評審陳以文導演、謝文明導演、蔣蕙蘭導演皆出席共襄盛舉，共同見證影視明日之星的誕生。由於本屆百萬首獎與男女演員等獎項競爭特別激烈，現場氣氛緊張又熱絡。