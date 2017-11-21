《2017，20歲一起》跨界硬帽創作展暨公益競標11月起跑

《2017，20歲一起》，富邦藝術基金會於20周年的時刻，透過20年來的經驗累積，基金會於短短3個月內邀請20位跨界好友，包含國際建築大師、藝術家、插畫以及藝人好友熱情響應，以富邦悍將提供的藍色棒球頭盔，發揮個人風格特色，9月中創作出20件風格迥異的藝術作品。10月於華山文創園區完整展出後，11月移展至誠品生活松菸店續展，並同步與聯合勸募合作，開放網路競標平台，期待全民參與藝術競標，支持台灣少棒育成。

《2017，20歲一起》展覽

延續華山文創園區為期12天的展出，吸引超過兩萬名民眾熱情參與，僅接著續展至誠品生活松菸店，展出內容主要以20件硬帽藝術作品為主，並與聯合勸募合作，同步搭配露天線上拍賣，邀請大眾一起參與競標，所得將成立專款專戶，全數捐贈少棒育成使用，為台灣的藝術、體育與公益盡一份溫暖的心力!

硬帽作品，掀起競標熱潮

自11/1起至今，兩周的時間目前已累計出價金額高達新台幣8,248,100元，金額還再持續追高中，其間更有知名藝人黃子佼、多位富邦集團長官，悍將球員、甚至這次的創作者伊東豊雄先生主動聯繫，希望參與競標硬帽作品，除了收藏喜愛的作品外，更能為台灣少棒進一份心力!

硬帽創作者名單：

aMEI_AMIT x李育昇、Ana Teresa Barboza、Cindy Chao、Graphic Airlines、Renzo Piano Building Workshop、Rogers Stirk Harbour + Partners、大河原邦男、王力宏、伊東豊雄、阿咧先生、林志玲、林佑森、林俊彬、姚仁喜、洪易、常玉、游文富、黑眼包x RM Studio、黃嘉祥、蒙德里安 (共20位，按姓名筆劃排列)