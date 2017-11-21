設計思維．實創未來~新北市生活科技教師培力共識營~

新北市政府教育局20日，創全國之先在本市永和國中辦理「生活科技教師培力共識營」，邀請全市生活科技教師與學校行政人員共同參與，互動共好、點燃熱情，也學習12年國教新課綱科技領域素養導向的教學理念，更可增進學校生活科技教師課程研發的能量。

教育局長蔣偉民副局長表示，【實創Techshop+】生活科技教育前瞻領航計畫，引領學生透過創意設計思考學習空間，透過「實作」與「創造」營造跨領域學習情境，引導學生進行自主性、探索式的整合學習。

教育局於永和國中辦理的生活科技教師培力共識營跳脫傳統單調的講授式研習，改採互動式共學模式，特別邀請擔任新課-生活科技綱研修委員，臺北市大同高中汪殿杰擔任講師，帶領現場教師共同導讀新課綱生活科技核心素養教學重點並分享專題導向課程設計實例。

「開放空間論壇」首席教師的福營國中李文旗校長說，老師們充滿熱情與想法，從中歸納出課程教學、行政支持、增能培力及環境營造等四大面向的探究主題，透過專業對話共同面對現實教學的挑戰，以學習主題與生活情境結合的家具設計課程為例，探討從構想、分析、設計到測試與製作的學習歷程，如何引導學生願意主動學習及嘗試錯誤累積經驗，並培養思考及解決問題能力，讓學習真正落實於生活當中，從學生專注渴望學習的眼神及手腦並用展現創新，老師們直呼一切辛勞都值得了!

新北市教育局全國首創推動【實創Techshop+】--生活科技教育前瞻領航計畫，本（106）年度已有49所高、國中參與，計有4所旗艦級、12所進階級及28所基礎級學校分別以不同模式實施，將有助於推動「STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）」科際整合教育取向的課程教學發展，鼓勵教師進修換領科技領域生活科技專長教師證書、精進專業知能並進一步提升跨域協同教學能力，可引導進行課程與學習的科際整合及活絡多元創造氛圍，提升新北教育品質，打造本市成為明日科技人才搖籃。