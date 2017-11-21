賀！富邦行動銀行APP衝破百萬人 感恩有您〝iPhone X限時抽〞

數位金融服務正夯，台北富邦銀行推出的「富邦行動銀行」APP，廣受滑世代年輕人喜愛，下載人數衝破百萬大關！為了感謝客戶熱情支持，北富銀特別在感恩節(11/23)當天推出「感恩節限時任務抽iPhone X」，自2017/11/23起至2017/11/27止，只要登入富邦行動銀行APP或完成QR Code轉帳交易，將有機會抽中全球搶翻天的iPhone X(限量5支)，一連5日限時大放送，走過路過千萬別錯過！

北富銀表示，富邦行動銀行APP自2015年改版以來，將網路銀行、行動銀行緊密結合，包括操作介面、功能選項或視覺圖像(icon)等都有一致性設計，打造新一代「跨載具、跨平台」的數位服務平台，讓客戶能將先前網路銀行的操作經驗無縫接軌至行動銀行；更年年與時俱進推出新穎功能，如目前廣受歡迎的「輕鬆收付款」及「手勢登入」等功能，都受到滑世代的推薦與喜愛，不斷升級以及推陳出新的貼心服務，正是富邦行動銀行APP廣受歡迎的最大關鍵！

北富銀指出，「輕鬆收付款」功能幫助民眾解決目前最流行的聚餐、團購等拆帳收帳問題，用戶只要開啟富邦行動銀行APP掃描或傳送富邦QR Code，不論自行或指定他行轉帳，隨掃隨付超便利，拆帳收款一指搞定！而超便利的「手勢登入」功能，只要在行動銀行APP設定手勢密碼圖形，不用再記住或輸入落落長的密碼，手滑一下〝秒〞速登入，讓行動銀行服務更快上手。

為歡慶富邦行動銀行下載人數超過百萬，北富銀特別推出兩大限時感恩優惠，歡迎民眾把握難得機會體驗便利數位金融服務再享超值優惠。

感恩回饋一：「感恩節限時任務抽iPhone X」，自2017/11/23起至2017/11/27止，只要登入富邦行動銀行或完成「QR Code轉帳」交易者，即可獲得iPhone X(市價35,900元)抽獎機會，共將抽出5名iPhone X幸運得主！(每人最多有2次抽獎機會)

好康回饋二：「QR Code跨行轉帳限時0手續費」，即日起至2017/12/31止，富邦行動銀行用戶使用QR Code轉帳，不限金額、不限次數，免收跨行轉帳手續費。