年終將近別忘檢視保單狀態

每年年底，最夯的稅務議題莫過於贈與規劃，從不動產、股票、現金，甚至保單，各有其偏好者。其中，保單關係人的安排及相關金流，也可能涉及贈與，卻為大多數人所輕忽。富邦證券表示，年底欲以保單進行贈與規劃者，保單安排不可大意，其規劃方式若符合以下四種態樣，將涉及贈與事實，應及早調整或進行必要的補報，讓個人稅務規劃更周延。

每人每年贈與免稅額為220萬元，贈與金額超過免稅額的應稅案件，或雖未超過免稅額，但辦理過戶需提示完稅證明者，都應主動申報。富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，曾有客戶問，投保的目的是為了儲蓄，不過填個資料而已，有那麼嚴重嗎？也有人問，保險不是免稅嗎，怎麼會有贈與稅呢？以下四種行為，涉及遺產及贈與稅法規定之贈與情事，不可不知。

態樣 贈與額 贈與日 1.變更要保人為他人 保單價值 變更日 2.非要保人之受益人，領取生存金或滿期金 給付金額 給付日 3.他人代繳保費 代繳金額 代繳日 4.他人代償保單借款 代償金額 代償日

1.變更要保人為他人

許多長輩在投保時以自己為要保人，以保有保單控制權。要保人享有保險契約之多項權利，可隨時終止契約並取得解約金，或以保險契約向保險人借款，及指定或變更受益人。變更要保人，保單權利及財產一併移轉，價值計入移轉年度的贈與。

2.非要保人之受益人，領取生存金或滿期金

要保人與受益人非屬同一人，保險公司給付受益人滿期保險給付時，給付金額為要保人對受益人的贈與。此外，95.1.1起投保的人壽及年金保險，要保人與受益人非屬同一人的滿期給付，要再計入受益人當年度的最低稅負計算，等於是兩頭算，大額之滿期金案件，千萬要避免這樣安排。

3.他人代繳保費

要保人負有繳納保費的義務，雖然保險公司受理保單關係人可以繳納保費，不表示代繳行為免納贈與稅，也不會因為保險金受益人是代繳人而可以主張非贈與。此涉及遺產及贈與稅法第5條以贈與論情事，計入代繳人年度的贈與額。

4.他人代償保單借款

他人代償保單借款，也是以贈與論，計入代償者年度的贈與額。

除此上述四情境外，是否即無關贈與呢？陳秋蘭表示，年金險進入給付後，被保險人為生存金的受益人，若被保險人非要保人，則屬情境二的贈與類型；又要保人指定他人為受益人，在保單存續期間，受益人尚未領取生存金或滿期金，則未有受贈利益，尚無關贈與；然而，若未盡早改正，日後領取時，也屬情境二的贈與類型。富邦證券提醒，對稅務有正確理解，正確安排保單關係人及金流，保單贈與規劃才能精準到位。