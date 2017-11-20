台駐菲代表：免簽證待遇應基於互惠原則

（台灣英文新聞／黃慧瑜 馬尼拉採訪報導）為促進菲律賓人民來臺觀光、洽商及增進兩國民眾交流，菲律賓旅客來台免簽措施11月1日上路，駐菲律賓代表林松煥今(20)日針對外界關注平等的免簽互惠原則指出，駐菲代表處一直都有與菲方協調，促請菲國政府基於互惠原則，儘速同意給予我國民免簽證待遇。

截至今年八月，菲律賓抵台人數已達十八萬人，在11月1日免簽上路後，預估今年來台人數將達到二十萬人次，明年則可望達三十萬甚至雙倍的人數。

他也表示，近年台菲間航班數大幅增加，每月航班將近兩百多班，加上自馬尼拉往台北票價約為六千元台幣，在外交部宣布給予菲律賓免簽證措施後，台灣一躍成為菲律賓熱門海外旅遊新選擇。

外交是門專業，政策推動並非一蹴可幾，而是累積堆疊造就出來的，不管是航班的增加及對菲免簽政策的實施，都是一步一步推行，林松煥認為，要先將條件鋪好，才是政策推行的基石。

原本香港及新加坡是菲人海外旅遊首選，兩地也早就給予菲律賓免簽證優惠，菲律賓社會深受西班牙及美國殖民文化影響，民眾對西方文化非常嚮往，香港「迪士尼樂園」每年吸引成群菲律賓旅客朝聖，而且比起日本的迪士尼樂園，無論票價或飛行距離，香港都略勝一籌。

其實自去年九月一日起，為響應新南向政策，台灣放寬東協國家國民簽證措施，菲律賓人若持有美國、加拿大、日本等居留證或簽證，就能享有入台免簽，「到台灣玩」這股熱潮自當時便慢慢延燒。菲律賓旅客免簽開放已近一個月，未來是否能吸引更多菲律賓旅客，值得拭目以待。

外交部自11月1日起試辦給予菲國國民來臺14天免簽證待遇，試辦期限至明年7月底，並將視成效決定是否延長辦理。