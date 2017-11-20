潤泰出售中國大潤發效應 台灣量販忙瘦身

潤泰集團出售旗下子公司的中國大潤發持股給歐尚零售和阿里巴巴旗下淘寶，也讓台灣量販零售產業嗅到市場脈動，國內大量販、小超商市場已趨近飽和，激發出產業朝中庸靠攏。

潤泰集團以總價新台幣454億元出售旗下子公司對中國大潤發的持股給歐尚零售和阿里巴巴旗下淘寶；陸媒解讀，中國大陸在新零售的戰略逐漸清晰，特色包括線上線下一體化、現代物流及個性化的消費者體驗。

當中國大陸零售業開始積極走向下個世代，台灣零售業則感受到更分眾化、社區型的市場需求。據經濟部統計處公布量販店營業額統計，近10年營業額均正成長、平均成長率為3.7%，今年營收可望突破新台幣2000億元。

經濟部統計處分析，近年便利商店展店快速、超級市場開發社區經營和網購競爭，衝擊量販店銷售業績，量販店經營面臨許多嚴峻挑戰，像是價格戰、消費需求多變和電商搶食的經營困境。

家樂福便利購台北濟南店今天在台北市中正區開幕，是家樂福在台的第108間分店，也是第44家便利購，這週還將開出第45家。家樂福全國公關經理何默真說，近年來開發具潛力區域，一直是家樂福進駐社區發展的首要經營目標。她強調，未來預計便利購將以每年平均15家以上的速度持續在台展店，而便利購店型今年年底前可望達到50家，明年目標要超過65家店。

何默真解釋，結合超市生鮮與雜貨的多元商品選擇以及超商便利購物服務，新型態的店型以社區化的經營越來越受到民眾們的喜愛。

繼家樂福、全聯接連以新店型拓展版圖，大潤發日前才正式宣告以「便利店」店型加入新零售戰場，以70 坪至100坪為目標展店，預計每年開10家店，到2020年至少開30家。

大潤發公關郭建志認為，台灣零售市場特別是在大型量販、小型超商兩塊市場，已經趨近飽和。近年來坪數小於量販的超市加速展店，既有超商則開始結合餐飲或生鮮品牌開出大店，就是期望在兩者間找出市場的空間。1061120