百年台博館新生 建築與自然史文物成看點

（中央社記者汪宜儒台北20日電）擁有百年歷史的國立台灣博物館本館，經2個月閉館修復後將於21日重新對外開放。其中，依循文資法嚴格標準下修復完成的建築細節，以及全新的博物學與自然史文物展覽都是看點。

1915年完工的台博館本館座落於台北二二八公園內，出席今天開幕典禮的文化部部長鄭麗君特別說明，台博館1998年被指定為國定古蹟，過去曾有三次的閉館整修紀錄，今年9月閉館已是第四次。

鄭麗君強調，這次的修復是被指定為國定古蹟後首度進行的修復工程，具有極大意義，「這是我們依照文化資產嚴謹的標準，以及維護文化資產的目的去進行的整修。」

其中，位於地下室空間的高壓變電站的機電設備全數更新。而大廳牆面的紋飾還原、受損結構修補與人造大理石的修補重塑，是這次最挑戰之處。台博館副館長王逸群說明，整個整修計畫包含前期研究，其實已經進行多年，因服務民眾需求與預算問題而遲至今年才正式閉館展開修復。

「真正實作後才發現，問題沒那麼簡單，因為難度最高的不是還原原貌，是失落的技術的找尋。」王逸群說。

其中，由石膏製成的人造大理石牆面，得考慮花紋的一致性，「我們請郭清波匠師實驗了好多種不同石膏、調色法才修復完成。」此外，玻璃窗戶的縫隙修補，也不是使用一般的矽膠，是靠油灰加桐油的工法才完成。王逸群說，因應文資法的規定，整個修復過程的工法與過程，都有詳實紀錄，對於未來的維護與相關修復將有很大助益。

除了這些建築工法的修復與建築本體的雅緻細節，台博館也因應重新開幕推出籌備了3年半的常設展「發現台灣：重訪台灣博物學與博物學家的年代」，長達3年未對外開放的三樓空間將重新對外展示。

裡頭展出367件博物學標本及文物，含已宣告滅絕的「台灣雲豹」標本、霧社事件領導者莫那魯道生前唯一遺留的貝珠踝飾、唯一以臺灣地名命名的稀有礦石「北投石」等多項台博館的珍貴蒐藏。

台博館一樓另有特展「鮭鄉何處：台灣鉤吻鮭發現100週年特展」與台灣首次以飛蟲為主題的「昆蟲飛行密技特展」。台博館館長洪世佑特別說明，一樓的兩個特展這次都以模組化、簡易為風格，宣告未來在偏鄉與離島都將安排這兩個特展的巡迴展出。

國立台灣博物館歷經2個月整修後將於21日重新開幕，並於3樓展區設置「重訪台灣博物學與博物學家的年代」常設展，展出台灣雲豹等367件博物學標本及文物。中央社記者吳家昇攝