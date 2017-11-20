Openfind榮獲第20屆小巨人獎 唯一軟體廠商脫穎而出

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）國內知名軟體廠商網擎資訊以優異的外銷實績及表現，勇奪第20屆小巨人獎的肯定。小巨人獎旨為拔擢在國際市場具高度競爭力之中小企業，鼓勵企業以台灣為主要經營基地，積極開拓國際舞台。

小巨人獎由經濟部中小企業處所主辦，每年平均超過70家以上具優良外銷實績之企業參選角逐此獎項，經過嚴謹的初審及決選過程，最後產出今年的13家得獎企業。其中，此獎項至今開辦二十年來，Openfind是唯一、也是首度獲獎的軟體廠商，不僅展現了雄厚的軟體研發實力，其卓越的服務品質及高度的國際競爭力也備受評審委員青睞。

網擎資訊自 1998 年成立以來，在亞洲市場已經有超過 25,000 家企業、逾 2,500 萬個授權使用者採用 Openfind 精心設計的軟體產品與雲端服務。除了在台灣與日本電子郵件市場的佔有率近年來已穩定上升到前三名的位置，近年亦配合政府新南向政策積極走出台灣，與 IaaS/PaaS 業者組成策略聯盟，以軟硬整合、整廠輸出到新興市場。

Openfind 執行長廖長健表示： 「此次獲得評審委員們的肯定，並成為至今唯一榮獲小巨人獎的軟體廠商，對Openfind及國內軟體產業而言無疑是一大鼓勵及嘉獎，透過此獎項，更能讓全世界知道台灣除了資訊硬體產業外，軟體產業也是有優秀的隱形冠軍。」

「自2010 年以來，Openfind 外銷金額持續倍數以上的成長，過去一年內在合作夥伴的共同努力下，迅速取得近 100 家日本地方政府的郵件安全解決方案。此外，更拿下奈及利亞知名電信商的雲端服務合作案，在當地網路經濟快速起飛時，協助對方利用完整的解決方案在市場搶先佔有一席之地。」廖長健說道。

除了日本市場持續成長的挹注外，Openfind相信台灣軟體公司在新興市場亦大有可為。目前在全球各地已有 10 家以上的合作夥伴，正積極與當地雲端服務業者洽談合作。展望未來，在全球競爭的舞台上，也將藉由精準的國際行銷策略，結合雲端服務的生態體系，以彈性化的合作模式、客製化的服務能力與豐富的雲端維運經驗為核心競爭優勢，提供亞洲與新興市場的雲端服務業者高利潤的商業模式與一條龍的服務支援，矢志成為亞洲與新興市場企業溝通暨協同作業前三大混合雲提供商。

經濟部部長沈榮津（右八）、中小企業處吳明機處長（右七）與小巨人獎得獎企業代表合影。