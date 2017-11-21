日本相撲界驚傳毆人  力士不滿「指點時態度不佳」動粗

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本相撲界傳出力士打人。日本《產經新聞》近期報導，蒙古籍橫綱（相撲力士最高位階）日馬富士在10月用啤酒瓶毆打隸屬貴乃花部屋的幕內（相撲力士位階）貴之岩，使其受重傷而無法參與賽程。

日本警方已調查事件，最近有報導指這名33歲相撲手恐被勒令退休。

日馬富士在14日於福岡縣進行晨間鍛煉後，告訴記者「對於貴之岩受這麼重的傷，造成貴乃花師傅、貴乃花部屋後援會的各位、相撲協會以及部屋的師傅如此大的困擾，本人深感歉意」，承認了自己的暴力行為。

相撲協會關係者表示，日馬富士在10月26日於鳥取縣的一場餐會中，和貴之岩發生口角，因而拿啤酒瓶毆打他。貴乃岩的驗傷報告指出，他現在有腦震盪、頭部裂傷等症狀，大概需要兩個禮拜才能康復，並且在11月5日到9日於福岡市內一家醫院進行住院治療。

根據日本《NHK》報導，相撲協會召集外部理事和律師組成的危機管理委員會，在昨（19）日於東京國技館和日馬富士進行面談。面談大約持續了兩個小時。參與面談的日本相撲協會危機管理部長鏡山昇司告訴記者：「日馬富士承認了自己的暴力行為，但是詳情我不便多說。之後我們也會在不妨礙警方搜查的條件下，繼續調查。」

日本《東京新聞》報導指出，日馬富士20日向警方表示，他之所以會毆打貴之岩，是因為白鵬在指點貴之岩的生活態度時，貴之岩竟稱有朋友聯絡而開始滑手機，導致他不滿，因而出手毆打。