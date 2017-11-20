甲狀腺癌運用內視鏡手術 不留疤痕聲音不沙啞

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據衛福部國健署今年公布的十大癌症排名，甲狀腺癌即高居女性癌症的第五位，在過去多數患者因擔心手術切除後的傷口疼痛以及頸部留下明顯疤痕的問題，遲遲不肯就醫，所幸基隆長庚引進「自然孔微創內視鏡甲狀腺手術」，降低患者術後傷口的疼痛，且較不會留下疤痕。

甲狀腺結節好發於女性，常見於30~45歲的年齡層，國人無症狀甲狀腺結節盛行率約45%，其中約有5%會轉為惡性瘤。根據最新的統計，男、女性罹患比率有增加的趨勢。

過去若遇到巨大的腺瘤樣甲狀腺腫切除手術，必須在頸部劃開7~8公分的傷口，頸部的傷口不僅疼痛，更是影響美觀，對於有蟹足腫體質的病患更是難以取捨的痛；此外，手術中由於巨大甲狀腺的牽扯，更是容易造成返喉神經的拉扯，術後發生聲音沙啞的情形。

為解決這個難題，基隆長庚紀念醫院一般外科陳育賢醫師親赴國外向自然孔微創甲狀腺手術的創立者~國際甲狀腺大師Dr Angkoon Anuwong，學習自然孔微創甲狀腺手術並取得甲狀腺手術訓練醫師的資格，是台灣目前唯一獲此榮譽的醫師。目前更結合第四代達文西機械手臂執行手術，提高手術的精確性，不僅降低患者術後的疼痛，也不會留下疤痕，可提供甲狀腺結節患者一個治療新選擇。

甲狀腺分泌的荷爾蒙，維持人體的新陳代謝、生殖器官的重要功能，實為人體新陳代謝的發電廠。為愛護甲狀腺，建議民眾飲食方面「均衡攝取新鮮蔬果」、「避免加工魚製品」、「避免加工肉製品」是幫助維持甲狀腺健康的三大要素。