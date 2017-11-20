北市7大型醫院細菌濃度高　環保局限期改善

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）臺北市環保局今(20)日表示，臺灣入秋時節天氣變化劇烈，民眾感冒人數激增、經常出入醫院。為確保就診病患及醫護人員之呼吸健康，環保局針對臺北市公告列管之23處醫療機構，進行室內空氣品質專案稽查，結果7家醫院室內空氣品質細菌濃度，超過管制標準。

環保局說明，本次秋季醫療機構室內空氣品質專案稽查，係針對臺北市公告列管之23處醫療機構全面進行標準方法檢測，結果7間醫院細菌濃度超過管制標準1500 CFU/m3：分別是臺大醫院、長庚醫院、萬芳醫院、和平醫院、臺北醫學大學附設醫院、臺大兒童醫院、馬偕兒童醫院，另外，和平醫院的二氧化碳濃度也超過標準值1000 ppm（各院數據詳如環保局提供之附表）。

​​北市環保局已依法要求業者限期改善，並張貼室內空氣品質不合格標示。若逾期未改善，將處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

環保局在新聞稿中指出，行政院環境保護署於106年1月11日公告「應符合室內空氣品質管理法之第二批公告場所」，臺北市新增列管236處場所，其中博物館、美術館、表演廳、電影院、視聽歌唱業（KTV）、金融機構及運動健身場所為新增之類別。

醫療機構部分，於第一批公告（103年1月23日）列管8處醫學中心、第二批公告列管15處區域醫院。前述第二批公告場所，自公告日起即須符合室內空氣品質標準，且應於一年內設置專責人員、訂定維護管理計畫，及實施第一次定期檢驗。

環保局進一步說明，醫院是病患進出聚集量較大之場所，容易有細菌濃度過高之問題，此外環境中潮濕髒污之區域有利微生物孳生，亦為細菌、真菌等微生物污染來源之一。

欲有效降低室內細菌及真菌濃度，場所之室內環境應徹底清潔消毒並保持乾燥，同時加強通風換氣以利排除微生物污染，必要時亦應於空調設備中加裝紫外光、臭氧等殺菌設備；醫院並應張貼告示宣導民眾及醫護人員應配戴口罩，除了保護自身健康、亦有利於維護良好之室內空氣品質。

此外，當室內人員密度過高或通風換氣效率不佳，容易造成二氧化碳濃度累積，據研究顯示，若民眾處於二氧化碳濃度過高環境，容易引起頭暈、噁心、昏昏欲睡等情況；場所應加強通風換氣，並適度執行進場人數之控管，以改善二氧化碳濃度較高之問題。