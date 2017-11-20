駐日美軍再出包 陸戰隊士兵酒駕撞死人

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本《朝日新聞》報導，昨（19）日在沖繩那霸市傳出美國駐日軍人酒駕撞死人的意外。警方逮捕了肇事的美國海軍陸戰隊隊員詹姆士馬克林，而他也承認自己酒駕。

根據日本《NHK》的報導，警方在對詹姆士馬克林進行酒測時，測出了高於標準值三倍的酒精。警方告訴記者，詹姆士馬克林宣稱自己是在美軍駐日基地中喝酒的，而且雖然開的是公務車，但當時並沒有在執行公務。詳細情形仍有待進一步調查。

對於美軍士兵這樣的脫序行為，駐日美軍司令部也作出回應。日本《產經新聞》報導，駐日美軍司令部即日起禁止美軍及其眷屬外出，且禁止在任何地方喝酒，包含自己家中。此外，司令部近日將強制美軍及其眷屬參加相關課程，以防止類似事件再次發生。

美軍司令部表示「如果我國軍人無法遵守紀律的話，將會傷害到基地和駐在地社會間的情誼，導致我軍無法完成防衛日本的任務」，並且說「我向當地居民保證，我們美軍會是各位的好鄰居。我很感謝各位平日的幫忙。」

日本政府在今天也對這件事作出了回應。《NHK》報導，日本官房長官菅義偉於今天上午的記者會中稱這是起令人遺憾的事件，並且表示「我對受害人及其家屬表達遺憾和歉意。這種事已經不是第一次發生，儘管我方再三要求美方採取必要措施，防止類似事件再度發生，並且加強美軍軍紀，但還是無法避免昨天的悲劇。」

此外，菅還告訴記者「美國駐日大使海格提已向我方表達遺憾並致歉，且表示願盡全力協助警方搜查，及採取措施以避免類似事件再度發生。目前沖繩縣警方正在進行調查。待情況更為明瞭時，政府將作出適合的對應。」