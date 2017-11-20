【銀行內開唱】「小胖」林育羣等18組藝人　攜手元大做公益

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）元大金控最近首度舉辦「挺愛大串燒 元大公益音樂祭」慈善音樂會，自11月17日持續進行到明年1月28日的10場公益音樂活動，邀請超過18位藝人共襄盛舉。他們聚集在大眾銀行新生分行獻「聲」演唱，希望讓客戶及民眾同心協力把愛傳出去。

這18組藝人將在為期兩個多月的音樂會活動中輪番上陣，每場音樂會都為不同的慈善機構募款。目前已經舉辦11/17(五)、11/19(日) 兩場演唱會，並在網路直播，分別為台東基督教醫院癌症醫療大樓興建，以及脊隨損傷基金會募款。

文內照片與圖片均翻攝官網

根據元大金控公布的節目單，十場演唱會分別由並由知名藝人于美人及楊凱涵擔綱主持，18組參加的知名藝人，包括金智娟、郭靜、黃妃、戴愛玲、張秀卿、南方二重唱等人，其中「小胖」林育羣是唯一連唱10場的藝人！

元大金控指出，為落實在地化金融，推出以文創為主體的新型態分行，希望帶給客戶有別以往的全新分行體驗。期待與大眾貼身互動，增加金融服務的溫暖度。

元大旗下大眾銀行新生分行，因此變身為國內第一間「金融文創分行」，讓過去嚴肅單調的銀行營業大廳，變成文創展覽、藝文表演場地。未來客戶去銀行臨櫃辦理業務時，還可盡情享受藝文展覽帶來的心靈饗宴。