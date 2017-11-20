近八成父母曾情緒失控 甚至對孩子言語暴力

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據衛福部統計，2017年上半年，平均每天有近6位兒童在家庭中受虐，其中因「情緒不穩定」而施虐的家長也超過兩成，嚴重者甚至讓孩子失去了生命。兒盟陳麗如執行長提醒家長，情緒失控很容易讓我們對孩子的愛變成傷害，無論是不當的肢體、言語管教都有可能給孩子帶來終身無法彌補的身心傷害，所以千萬不要以孩子不乖，才會一時情緒化責打、責罵孩子來合理化自己的作法。

兒盟公布調查指出:近八成的兒少都有經歷父母情緒失控的經驗，近四成的兒少曾經驗過至少一種以下特定情緒失控情境，例如：父母遷怒、因小事大發脾氣、不明原因的暴怒、傷害孩子自尊的言語暴力。其中最令人擔心的是，在所有受訪的孩子中，有三成三的孩子曾在父母情緒失控下被打或被羞辱，甚至4.6%的孩子表示總是或經常被如此對待。

兒盟陳麗如執行長表示：教養孩子一直不是件容易的事情，當孩子的行為表現不如預期，又說不聽，無法依照我們的期待改變時，即使是愛孩子的父母還是容易理智線瞬間斷裂，尤其當工作壓力大、或是夫妻吵過架的時候，更可能會催化情緒爆炸，大罵甚至動手，希望孩子能夠馬上『就範』…。只是，在情緒失控下所進行的打罵或是嚴重的處罰，或許很快能讓孩子因為害怕而『就範』，但有時並沒辦法根本解決問題，反而衍生孩子心理、行為的問題，甚至只是學習到模仿大人用同樣的方式來解決問題。