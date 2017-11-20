減碳具體作為  李應元指200多個行動方案將於年底核定

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）環保署長李應元日前代表台灣率團參加聯合國波昂氣候公約大會周邊會議，今（20）日召開記者會展現出訪成果，並再度呼籲中國對於全球氣候議題，身為「泱泱大國，不需要小氣」，不過卻也遭媒體在會上質疑政府在氣候變遷及減碳等議題上，未有具體作為。

繼前（2015）年聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP21）在法國巴黎舉行並由締約方簽署歷史性的巴黎協定（the Paris Agreement）後，今年的COP23雖然主辦方為斐濟（Fiji），卻是由德國協助並在波昂（Bonn）舉行。

台灣雖然不是聯合國成員，也非屬COP締約方，但歷年來皆由政府各部會連同私人企業、NGO團體等，並以NGO身份出席周邊會議，或與前往COP大會的各國官員及友邦進行交流。而台灣政府也公開表示將會遵守巴黎協定，為全球氣候變遷問題做出貢獻。

今年由李應元率訪團前往COP23周邊大會，卻因中國因素，被拒於門外，只有其他訪團成員得其門而入，李應元今日在記者會中表示，打壓年年都有，但「我們不屈不撓，還是盡可能地代表國家」，並且呼籲中國，大氣的問題，應該要「大器」一點。

在記者會簡報中，李應元藉由與友邦及各國合照說明此次出訪的成果，無非就是與各國交換意見、進行雙邊會談。

而同樣出席記者會的外交部常務次長劉德立則是列舉出，此次訪團一共有12個邦交國聲援台灣，且訪團參加了10場周邊會議及31場雙邊會談。李立德認為，「這次的出擊，相當成功。」

不過，簡報結束後，媒體也質疑，政府說了這麼多，卻沒有拿出具體作為，且看不到政府對於氣候變遷及減碳議題上的實質努力。

對此，李應元回應，氣候變遷的問題要有法源依據，他指出目前的法律架構已接近完備，政府六個部門（能源、製造、運輸、住商、農業、環境）提出的200多個行動方案，將陸續送行政院核定，他說本來的期程，就是在今年年底前完成核定。

李應元指出，「一切都是按照步驟」，根據台灣制定的溫室氣體階段管制目標，以五年為一期，將在2020年比2005年的基準減量2％，2025年減量10％、2030年減量20％，逐步朝向2050年50％，也就是2005年的一半。

李應元還強調，台灣是少數把2050年碳減目標具體寫在法律上的國家。

不過，稍早在接受德國媒體DW-TV訪問時，李應元表示政府減碳的方案，是要利用天然氣取代使用煤的火力發電，德國主持人指出，天然氣也是化石燃料的一種，此舉是否為分散大眾對再生能源的注意力的一個手段。

李應元則回應，某種程度上是，但以減碳的角度來看，碳排量可以因此減少40%。他還另外指出，台灣目標要將再生能源的比例由現行的5%提升至20%。