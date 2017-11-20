貶低穆斯林、同性戀.....挪威諾貝爾和平獎委員人選引發眾怒

（台灣英文新聞／高立寰 綜合外電報導）根據現行挪威諾貝爾和平獎遴選委員產生的規則，挪威日漸聲勢高漲的右翼民粹政黨進步黨（Progress Party）前領導人卡爾‧哈根（Carl I Hagen），很有可能成為諾貝爾和平獎的遴選委員之一。

哈根過去曾多次貶低穆斯林、同性戀人士、單親母親，甚至多次呼籲挪威脫離維護人權的相關國際條約。

「身為同性戀並不是一件值得慶祝的事情，…，現在社會氛圍卻好像認為同性戀優越於於異性戀一樣」，哈根曾在一公開場合針對同性戀議題做上述表示。

根據瑞典科學家諾貝爾的遺囑，他請求挪威國會根據國會政黨的比例，選出諾貝爾和平獎的五位遴選委員。其五位遴選委員必須相當程度反映國會政黨的比例，而過去的遴選委員絕大多數為退休的政治人物。

進步黨在今年的大選中取得百分之十六的選票，重拾國會中的席次。這意味，其將有權力推派候選人角逐諾貝爾和平獎的遴選委員職位。

由於進步黨大選中的勝利，哈根身為進步黨的前領導人，在國會席次增加的情況下，隨時有可能進入國會成為國會議員。

然而，進步黨的推派帶來政界及社會的強烈反對聲浪。

反對的社會輿論認為，此舉不僅完全違反諾貝爾和平獎所提倡和諧共生的精神與價值，推派隨時可能成為國會議員的行為也牴觸過去避免現職政治人物的潛規則。

挪威國會副議長Abid Raja說道，避免任有現職政治人物擔任遴選委員為的是維持其政治中立性，不受外界壓力所影響。

「為了和平獎正當性的著想，獨立於政府與不受外界壓力影響是不可或缺的」他表示。

挪威工黨領袖Jonas Gahr Støre也表示：「進步黨有權指定候選人，但他們絕對應該選別人。」

挪威諾貝爾研究所執行長Olav Njølstad則說，若是哈根被指派為和平獎遴選委員，遴選委員會的職責將被誤解而不再被世人尊重。