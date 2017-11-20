「奧姆真理教」仍在活動　日警方持續警戒

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)1995年7月，日本宗教組織「奧姆真理教」在東京地鐵裡釋放沙林毒氣進行恐怖攻擊，導致13人死亡，超過6000人受傷，被稱為「地鐵沙林事件」。

事件主嫌「奧姆真理教」教主麻原彰晃（本名為松本智津夫）遭警方逮捕，並且在2006年被最高法院判處死刑，全案定讞。但死刑至今仍未執行。

麻原目前被囚禁在東京拘留所。事件後「奧姆真理教」被取消宗教法人資格，並且受到日本警方強力打擊，導致組織解散。

不過目前尚有「阿雷夫」、「光之輪」和「山田等人組成的集團」等三個從「奧姆真理教」分離出來的組織，繼續在活動。日本警方對他們仍保持相當強的戒心。

日本《​NHK》​報導，日本公安調查廳認為這三個組織以「宣揚並實現奧姆真理教的教義」為其目的，因此向公安審查委員會要求延長明年一月即將到期的「觀察處分」年限。根據日本「團體規制法」規定，被宣告「觀察處分」的團體，有義務定期向相關單位報告其活動內容。

公安調查廳指出，這三個組織加起來共在日本國內擁有34處活動場所，以及約1650名信徒。除此之外，他們在俄羅斯境內也有約460名信徒。

公安調查廳長官中川清明告訴記者「警方在這三年內共接受了這三個團體12次報告，且實施了76次入內檢查。但他們依然以鼓勵殺人為其教義，因此仍然有相當高的危險性。之後警方將繼續嚴格實施觀察處分，以確保公共安全，並且盡全力減低人民的不安。」

根據日本《時事通信社》報導，「山田等人組成的集團」是這次新被列入名單的組織。公安調查廳稱，這個集團是「阿雷夫」內反對讓麻原次子回歸組織的信徒，另外成立的團體。該團體約有30人，從2015年開始於日本金澤活動。

另外，日本《產經新聞》報導，公安調查廳認為「山田等人組成的集團」強調對麻原的個人崇拜，甚至還舉辦研討會，以增加信徒，因此應特別注意其日後行動。